Inter sdrammatizza il battibecco Conte-Lautaro con il video di un finto incontro di boxe

L’Inter vince 3 a 1 contro la Roma, ma è battibecco Conte-Martinez

Ieri sera, l’Inter di Antonio Conte, ormai campione d’Italia, ha affrontato la Roma nel match valido per la 36esima giornata di Serie A. La partita è terminata con la vittoria dei nerazzurri per 3 a 1, ma nonostante l’ottimo risultato un episodio ha scatenato dei malumori in casa Inter. Si tratta della sostituzione di Lautaro Martinez, entrato al 35esimo minuto del primo tempo al posto dell’infortunato Sanchez. Dopo circa 40 minuti di gioco, l’argentino subisce a sua volta la sostituzione: al 77esimo Conte lo fa uscire per dare spazio a Pinamonti. Questa decisione non è stata gradita da Lautaro, che ha reagito tirando un calcio ad un bottiglietta a bordo campo e dirigendosi, con fare rabbioso, verso la panchina. A quel punto, Conte gli avrebbe detto: “Quei calci li devi dare a te stesso, hai capito? Fenomeno!”

Le parole del vice Stellini post-gara: “Lautaro? A me è successa la stessa cosa 14 anni fa”

Il battibecco ha lasciato interdetti i tifosi, ma anche gli stessi compagni di Martinez, che tentavano di placare l’argentino con delle pacche sulla spalla di incoraggiamento. A fine gara, il tecnico nerazzurro ha scelto di non presentarsi ai microfoni delle interviste post-partita per evitare domande sull’episodio extracampo. Al suo posto, si è presentato il vice allenatore Stellini, che ha commentato così l’accaduto: “Quello che è successo oggi a Lautaro è successo a me 14 anni fa. Il mister mi ha sostituito dopo 20 minuti di partita. Sono cose che accadono, è un po’ l’esempio della ricerca della mentalità che cerchiamo nei nostri giocatori. Vogliamo il massimo, anche in un momento come questo”.

Il video postato dall’Inter del finto incontro di boxe: Conte vs Lautaro

Il broncio e i malumori tra Conte e Lautaro sono durati davvero pochissimo, smentendo subito tutti coloro che hanno visto in quel botta e risposta qualcosa di grave. Infatti, è di pochissimi minuti fa il video postato dall’account instagram ufficiale dell’Inter in cui Romelu Lukaku si improvvisa speaker di un incontro di boxe: i due sfidanti? Sono proprio Antonio Conte e Lautaro Martinez, con indosso guanti da pugile, ma che sfoggiano anche un sorriso che fa immediatamente cogliere l’ironia del siparietto. Tutta la rosa nerazzurra circonda il finto “ring”, divertita dalla presentazione dell’attaccante belga e dall’idea di rassicurare tutto l’ambiente: il malumore tra Lautaro e Conte è già un vecchio ricordo, e in casa Inter regna solo la gioia di una grande stagione, coronata dalla vittoria dello scudetto.

https://www.instagram.com/p/CO0OkqfqvpM/?igshid=14emcd3780f2s