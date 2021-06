Una grande Italia si qualifica agli ottavi di finale

Secondo esame superato per l’Italia di Roberto Mancini, che ha battuto la Svizzera con un altro 3-0 lo stesso risultato rifilato alla Turchia qualche giorno fa. Una vittoria importante che consente agli azzurri di qualificarsi per gli ottavi di finale con un turno di anticipo: resterà ora da capire se da prima classificata (sabato 26 a Wembley ore 21) o da seconda ( sabato 26 a Amsterdam ore 18) e lo sapremo domenica quando l‘Italia affronterà il Galles (basterà un pareggio per finire al primo posto).

Una serata da incorniciare, non solo perchè gli azzurri hanno affrontato una squadra discreta sul piano tecnico anche se non si trattava di un top club, ma anche perchè fin dai primi minuti hanno saputo condurre il gioco con una manovra ben articolata e fluida, mettendo subito sotto pressione gli elvetici. Neanche il goal annullato a Chiellini peraltro giustamente ha fatto perdere l’entusiasmo di un gruppo che fin da quando si è insediato Mancini ha saputo stupire ogni giorno di più.

Il ruolo di eroe della serata se lo è aggiudicato Manuel Locatelli che, durante il campionato disputato con la maglia del Sassuolo ha dimostrato di essere un giocatore di talento: e non solo lui anche il suo compagno Berardi che ha fornito l’assist del primo goal, dalla difesa che è diventata ormai un colosso, per finire a un attacco che col passare del tempo è diventato sempre più prolifico anche grazie alla bella intesa Immobile e Insigne. Unica nota stonata l’infortunio di Chiellini sperando sia in forma leggera.

Insomma morale alle stelle dopo il trionfo di ieri sera, in cui si auspica di mantenere questo profilo anche per le prossime sfide che verranno soprattutto con i top club come Francia, Spagna, Germania e Portogallo, ma le sensazioni sono più che positive, ricordando che l’Italia non perde da 29 partite (ultima sconfitta contro il Portogallo nella Nations League del 2019) con 10 partite senza subire reti.

E allora prepariamoci a domenica sperando di tornare a vivere notti magiche.