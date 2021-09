Dove vedere Polonia-Inghilterra: streaming e diretta tv qualificazioni Mondiali 2022

Domani sera alle ore 20:45 alla PGE Narodowy di Varsavia, si disputerà il match Polonia-Inghilterra, valevole

per la sesta giornata (gruppo I) delle qualificazioni Mondiali 2022; in classifica gli inglesi sono in testa a punteggio pieno con 15 punti, mentre i polacchi seguono al secondo con dieci.

Ricordiamo che le prime classificate dei dei raggruppamenti si qualificheranno direttamente alla fase finale, mentre i restanti tre posti verranno assegnati tramite spareggi (“semifinali” e “finali”) tra le dieci seconde classificate e due squadre dalla Nations League. I precedenti tra le due Nazionali sono venti con “I Tre Leoni” nettamente avanti per 12-1 e sette pareggi con successo 2-1 nella gara d’andata giocata a Londra lo scorso 31 marzo; l’arbitro dell’incontro sarà il tedesco Daniel Siebert.

Polonia-Inghilterra, probabili formazioni

POLONIA (4-4-2): Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek, Rybus; Frankowski, Moder, Krychowiak, Jozwiak; Buksa, Lewandowski.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Shaw, Stones, Maguire, Alexander-Arnold; Bellingham, Henderson; Grealish, Sterling, Mount; Kane.

Dove vedere Polonia-Inghilterra in tv e streaming

Il match Polonia-Inghilterra, non sarà visibile su nessun canale italiano visto che non sono stati acquistati i diritti per trasmetterla; comunque per chi fosse interessato a seguire la gara, potrà collegarsi tramite satellite sulle tv locali dei due paesi, oppure consultare le pagine ufficiali Facebook e Twitter delle due nazionali.

Match d’andata, Inghilterra-Polonia 2-1: gli highlights