Qualificazioni Mondiali 2022, dove vedere Armenia-Germania: streaming e diretta tv Mediaset Canale 20?

Domenica 14 novembre, alle ore 18.00, allo stadio “Vazgen Sargsyan” di Yerevan, l’Armenia del C.T Joaquin Caparros ospiterà la Germania del C.T Hans-Dieter Flick, il match è valido per la 10.a giornata del Gruppo J delle qualificazioni a Qatar 2022. Prima di scoprire dove vedere Armenia-Germania in diretta tv e streaming, ecco un focus sulle qualificazioni ai prossimi Mondiali.

L’Armenia ha 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte) e dopo la pesante sconfitta interna dell’ultimo turno contro la Macedonia del Nord 0-5 ha praticamente detto addio alle speranze di accedere ad un posto negli spareggi per i Mondiali. La Germania, invece, è gia qualificata ai Mondiali e comanda il girone con 24 punti (8 vittorie e 1 sconfitta) ed è reduce dal netto 9-0 contro il Liechtenstein.

Armenia-Germania sarà diretta dal francese François Letexier, coaudiuvato dai connazionali Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni, mentre il quarto uomo sarò Jeremy Stinat. Var ed Avar saranno rispettivamente Jeremy Pignard e Eric Wattellier.

PROBABILI FORMAZIONI ARMENIA-GERMANIA

ARMENIA (4-3-3): Yurchenko; Hovhannisyan, Haroyan, Voskayan, Terteryan; Spertsyan, Grigoryan, Udo; Bayramyan, Mkhitaryan, Barseghyan. C.T: Caparros.

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Hofmann, Kehrer, Rudiger, Gunter; Goretzka, Gundogan; Baku, Reus, Sané; Muller. C.T: Flick.

Dove vedere Armenia-Germania, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Armenia-Germania, valevole per la 10.a giornata del Gruppo J delle qualificazioni a Qatar 2022, non verrà tramesso in chiaro sul Canale 20 di Mediaset. Sarà possibile seguire il match sulle tv locali di entrambi i paesi e seguire gli aggiornamenti Live del match sulle pagine social delle due nazionali.