Bari-Campobasso, streaming e diretta TV in chiaro Antenna Sud? Dove vedere il match

Dopo la vittoria ottenuta in trasferta contro la Turris (0-1), il Bari si prepara ad ospitare il Campobasso in un match valido per il 28esimo turno di campionato. Bari-Campobasso si prospetta una partita interessante in cui i ‘galletti’, in caso di vittoria, consoliderebbero la prima posizione in classifica. La squadra in trasferta invece è alla ricerca di punti fondamentali per la salvezza. In questo articolo vi sono tutte le informazioni utili e necessarie su Bari-Campobasso, streaming gratis e diretta TV in chiaro Antenna Sud? Dove vedere il match.



Bari-Campobasso, streaming gratis e diretta TV in chiaro Antenna Sud? Dove vedere il match

Bari-Campobasso, match valido per il 28esimo turno del Girone C di Serie C, si giocherà allo Stadio San Nicola di Bari a partire dalle ore 17.30 di Sabato 18 Febbraio 2022. Il match verrà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports, piattaforma che mette a disposizione dei propri utenti un’applicazione scaricabile su tutti gli smartphone. Per Bari-Campobasso al momento non è disponibile né lo streaming gratis né la diretta TV in chiaro su Antenna Sud 13.

Ecco le probabili formazioni della partita del San Nicola:

BARI (4-3-1-2): Frattali; Belli, Di Cesare, Gigliotti, Mazzotta; Bianco, Maita, Scavone; Mallamo, Antenucci, Cheddira.

CAMPOBASSO (3-4-3) Raccichini; Sbardella, Menna, Dalmazzi; Pace, Tenkorang, Candellori, Persia; Di Francesco, Emmausso, Merkaj.