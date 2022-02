Camerun-Egitto, streaming LIVE e diretta tv in chiaro? Dove vedere Coppa d’Africa

Questa sera alle ore 20 allo stadio Paul Biya di Yaoundè si disputerà il match Camerun-Egitto, valevole per la semifinale della Coppa d’Africa. Nella fase finale i camerunensi hanno eliminato le Comore per 2-1 e il Gambia per 2-0, mentre gli egiziani hanno avuto la meglio su Costa D’Avorio (6-5 ai calci di rigore) e Marocco (2-1).

Sono diciassette i precedenti tra le due Nazionali con i “Faraoni” avanti per 9-4 e quattro pareggi; l’ultimo sfida risale al 2017 quando nella finale della Coppa d’Africa i “Leoni indomabili” vinsero per 2-1.

Camerun-Egitto, probabili formazioni

CAMERUN (4-3-3): Onana; Mbaizo, Castelletto, Ngadeu, Tolo; Hongla, Gouet, Anguiss; Ngamaleu; N’Jié, Aboubakar, Toko Ekambi.

EGITTO (4-3-3): M. Sobhi; Kamal, Alaa, Abdelmoneim, El Fatouh; Al-Sulaya, Elneny, Ashraf; Salah, Marmoush, Trezeguet.

Dove vedere Camerun-Egitto in tv e streaming

Il match Camerun-Egitto (ore 20) sarà visibile in diretta streaming su Discovery+. Sarà possibile vedere la sfida sottoscrivendo un abbonamento di 7,99 € al mese incluso anche l’intrattenimento La semifinale si potrà seguire anche su Eurosport 2 (canale 211 del decoder Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di abbonamento previste). Possibilità anche di vedere la sfida sulla piattaforma DAZN per chi è in possesso dell’abbonamento.

Finale Coppa d’Africa 2017, Camerun-Egitto 2-1: gli highlights