Dove vedere Audace Cerignola-Casertana streaming e diretta Tv Serie D

Domenica 6 marzo, alle ore 15:00, andrà di scena il match valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie D girone H tra Audace Cerignola-Casertana. Le due compagini si sfideranno allo stadio Domenico Monterisi-Campo Littorio. L’Audace Cerignola, a quota 56 punti, occupa la prima posizione in classifica. La Casertana, invece, occupa la settima posizione, a quota 39 punti.

Audace Cerignola-Casertana: la presentazione del match

L’Audace Cerignola si avvicina al match reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due giornate di campionato. I pugliesi, infatti, hanno vinto in casa per 2-1 contro il Gravina ed hanno pareggiato per 0-0 in trasferta contro il Bisceglie. La Casertana, invece, si avvicina alla sfida reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due uscite stagionali. I campani, infatti, hanno vinto in trasferta per 0-1 contro il Gravina ed hanno vinto anche in casa, allo stadio Pinto, per 3-0 contro il Nardò.

Audace Cerignola-Casertana streaming e diretta Tv Serie D

La partita Audace Cerignola-Casertana, in programma domenica 6 marzo alle ore 15:00, gara valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie D girone H, non dovrebbe essere trasmessa su Antenna Sud (canale 13 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata) salvo aggiornamenti. Il match sarà visibile sulla pagina Facebook del club pugliese, con gli aggiornamenti Live del match che verranno forniti sulle pagine social di entrambe le società.