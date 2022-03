Dove vedere Pescara-Siena streaming e diretta Tv Serie C

Domenica 6 marzo, alle ore 17:30, andrà di scena il match valido per la trentesima giornata del campionato di Serie C girone B tra Pescara-Siena. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia”. Il Pescara, a quota 47 punti, occupa la quinta posizione in classifica. Il Siena è undicesimo in classifica, a quota 35 punti.

Pescara-Siena: la presentazione del match

Il Pescara si avvicina alla sfida reduce da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due giornate di campionato. I biancazzurri, infatti, hanno vinto in trasferta per 0-2 contro la Vis Pesaro ed hanno perso in casa per 1-0 contro il Modena. Il Siena, invece, si avvicina alla gara reduce da una sconfitta e un pareggio nelle ultime due uscite stagionali. I bianconeri, infatti, hanno perso 3-1 in trasferta contro la Carrarese ed hanno pareggiato 0-0 in casa contro la Viterbese.

Pescara-Siena streaming e diretta Tv Serie C

Pescara-Siena, in programma domenica 6 marzo alle ore 17:30, gara valida per la trentesima giornata del campionato di Serie C girone B, sarà visibile sulla piattaforma Eleven Sports. La partita potrà essere seguita in streaming su Smart TV, PC, Tablet e smartphone scaricando gratuitamente l’app di Eleven Sports. Una volta scaricata l’applicazione basterà registrarsi e decidere quale promozione acquistare. Inoltre, il match sarà visibile anche su SKY SPORT (canale 258 satellite).