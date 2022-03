FA Cup, dove vedere Liverpool-Norwich: streaming LIVE e diretta TV8?

Questa sera, alle ore 21.15, ad “Anfield”, il Liverpool di Jurgen Klopp ospiterà il Norwich di Dean Smith, il match è valido per gli ottavi di finale della FA Cup. Prima di scoprire dove vedere Liverpool-Norwich in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre.

Il Liverpool finora ha battuto lo Shrewsbury ai 32.esimi di finale 4-1 e il Cardiff 3-1 ai 16.esimi di finale. Il Norwich, invece, ha eliminato il Charlton 0-1 ai 32.esimi di finale e il Wolverhampton 0-1 ai 16.esimi di finale. Il Liverpool è reduce dalla vittoria contro il Chelsea nella finale della Carabao Cup dopo i calci di rigore. Il Norwich, invece, è reduce dalla sconfitta per 2-0 contro il Southampton in Premier League.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL-NORWICH

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Bradley, Konate, Van Dijk, Tsimikas; Elliott, Milner, Jones; Jota, Origi, Minamino. All. Klopp.

NORWICH (4-3-3): Gunn; Aarons, Zimmermann, Gibson, Giannoulis; McLean, Normann, Lees-Melou; Sargent, Pukki, Rashica. All. Smith.

Dove vedere Liverpool-Norwich, streaming gratis e diretta TV8?

Il match Liverpool-Norwich, valevole per gli ottavi di finale della FA Cup, sarà trasmesso in diretta su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.

