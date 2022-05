Dove vedere finale Champions League Liverpool-Real Madrid streaming GRATIS LIVE e diretta Tv

Sabato 28 maggio, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per la finale di Champions League, massima competizione europea, tra Liverpool-Real Madrid. Le due compagini si sfideranno allo Stade de France di Parigi, anche se inizialmente la partita si sarebbe dovuta giocare a San Pietroburgo, in Russia. Nei rispettivi campionati nazionali, Premier League e Liga, i Reds hanno chiuso al secondo posto in classifica, alle spalle del Manchester City, i Blancos si sono aggiudicati il titolo, con ampio distacco rispetto a Barcellona e Atletico Madrid.

Liverpool-Real Madrid: la presentazione del match

Liverpool e Real Madrid, due delle squadre di maggior successo nella storia della Coppa dei Campioni, si affrontano in finale per la terza volta allo Stade de France e concludono la UEFA Champions League 2021/22. L’ultimo trionfo del Real Madrid, nonché il terzo consecutivo in UEFA Champions League, è arrivato a Kiev nel 2018 a spese della squadra inglese, che aveva battuto gli spagnoli in finale a Parigi nel 1981 e si era aggiudicata la sua terza Coppa dei Campioni in cinque anni. Il Real Madrid non ha mai perso in finale di UEFA Champions League. È l’ottava volta che disputa questa partita, nuovo record che supera le sette del Milan e della Juventus. Questa è la quinta finale di UEFA Champions League tra un club inglese e uno spagnolo: si tratta dell’abbinamento più frequente per questa partita, uno in più di Italia-Spagna.

Liverpool-Real Madrid streaming GRATIS LIVE e diretta TV

La partita Liverpool-Real Madrid, in programma sabato 28 maggio alle ore 21:00, match valido per la finale di Champions League 2021/2022, sarà visibile su SKY SPORT UNO, SKY SPORT FOOTBALL, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251). Inoltre, i programmi di Sky Sport e Sky Calcio sono visibili in streaming su SkyGo e relativa app, per i soli abbonati. La partita non sarà visibile su DAZN.

La finale di Champions League Liverpool-Real Madrid sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Canale 5. Sarà possibile seguire il match anche in streaming gratis sulla piattaforma Mediaset Play.