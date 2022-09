Problema personale Insigne: ecco il possibile motivo

Il dilemma del momento che sta mettendo in apprensione i tifosi del Toronto e del Napoli è il seguente: cosa è successo a Lorenzo Insigne? Il club canadese ha annunciato con un semplice comunicato che l’ex capitano del Napoli sta affrontando problemi familiari particolarmente delicati e che hanno portato anche l’amico di squadra Mimmo Criscito a stargli accanto (dunque l’unico esterno alla famiglia a conoscere i fatti). Al momento non è possibile avanzare ipotesi in quanto la famiglia vuole massima privacy, ma ecco di seguito alcune notizie che circolano sul web.

Napoli e Toronto in ansia per Insigne: ecco il possibile motivo

Fino ad ora nessuno era a conoscenza di cosa potesse essere successo a Lorenzo Insigne e le uniche notizie che giungono da oltre oceano sono quelle relative a problemi personali. Stando a quanto appreso nelle ultime ore, parrebbe (il condizionale è d’obbligo perché la notizia non è stata confermata da nessuno) che la famiglia Insigne sia stata colpita da un lutto. Lutto che riguarderebbe la perdita prematura del bambino portato in grembo dalla moglie. È bene sottolineare ancora una volta, però, che tali notizie non sono attendibili!