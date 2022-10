Cagliari: contro il Brescia si cambia il fronte offensivo alla ricerca del gol

Il Cagliari ha bisogno di gol e contro il Brescia devono arrivare, magari insieme ai tre punti che mancano ormai da troppo tempo. I sardi non hanno sfruttato i due turni casalinghi consecutivi perdendo contro Bari e Venezia prima del pareggio importante del turno scorso contro il Genoa, partita terminata però 0-0. Mancano i gol come detto e contro il Brescia Fabio Liverani cambierà il fronte offensivo, affindandosi al doppio centravanti.

Lapadula e Pavoletti insieme contro il Brescia

L’ultima idea di Fabio Liverani che poi si tramuterà in cambio tattico riguarda il fronte offensivo. Verranno schierati insieme Lapadula e Pavoletti dal primo minuto. Liverani negli ultimi match ha provato soluzioni alternative con Pereiro prima e Luvumbo poi, senza ottenere grandi risposte. E allora è arrivato il momento di affidarsi all’attacco pesante, ai nomi importanti. Il Cagliari ha una rosa ampia e proprio per questo forse Liverani ancora non ha trovato l’equilibrio tattico giusto. Ragion per cui ora si cambia di nuovo. Doppio centravanti e avanti a testa bassa contro il Brescia. Più che Liverani dovranno essere gli avversari a preoccuparsi di questi due giocatori, dal curriculum e dalla presenza imponente. I tifosi invocano i due attaccanti dal primo minuto e Liverani è pronto ad accontentarli.