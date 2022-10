Salernitana, le parole del presidente Iervolino: “Piena fiducia in Nicola, ecco il progetto”

La Salernitana è reduce dalla sconfitta per 2-0 contro l’Inter a San Siro ma è in perfetta media punti per l’obiettivo principale della squadra, la salvezza. Del resto non era la trasferta di Milano la partita da vincere per gli uomini di Nicola che hanno già la testa alla partita di sabato in casa contro lo Spezia. Quella si che sarà una partita da vincere per la Salernitana.

Le parole del presidente Iervolino

Il presidente della Salernitana Iervolino ribadisce se mai ce ne fosse bisogno, piena fiducia in mister Nicola. Ecco le sue parole: “Fiducia piena in Nicola, è un grandissimo allenatore, abbiamo elaborato il progetto con lui, la squadra è stata costruita sul suo modo e con la sia idea. Nicola è con noi e cercheremo di fare un anno importante”. Dichiarazioni importanti quelle del presidente della Salernitana che permetteranno al mister e alla squadra di lavorare con la giusta serenità verso lo scontro salvezza contro lo Spezia che si giocherà sabato. Dopo questo match i granata se la vedranno con la Lazio in uno scontro dall’alto coefficiente di difficoltà, prima dell’altro scontro salvezza contro la Cremonese in casa. Fiorentina e Monza completeranno le partite da giocare prima della sosta per i Mondiali.