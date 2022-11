Lamezia-Catania, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Serie D

Domani pomeriggio alle ore 14.30 allo stadio “Guido D’Ippolito” di Lamezia Terme (Catanzaro), si disputerà il match Lamezia-Catania, valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie D (girone I) che vede in classifica le due squadre rispettivamente al secondo e primo posto con 21 e 31 punti.

Sarà il primo confronto diretto tra le due squadre, che sarà diretto da Francesco Zago di Conegliano (Treviso), coadiuvato dagli assistenti Thomas Storgato di Castelfranco Veneto (Treviso) e Simone Della Mea di Udine.

Lamezia-Catania, probabili formazioni

LAMEZIA TERME (4-3-3): Mataloni; Miliziano, Silvestri, Cadili, De Luca; Maimone, Borgia, Cristiani, Addessi; Ferreira, Terranova.

CATANIA (4-3-3): Bethers; Rapisarda, Somma, Lorenzini, Castellini; Rizzo, Lodi, Vitale; Sarno, Jefferson, Russotto.

Dove vedere Lamezia-Catania in tv e streaming

Il match di campionato Lamezia-Catania sarà visibile in diretta e in chiaro sull’emittente siciliana Telecolor (canale 11 del digitale terrestre), compreso lo streaming gratuito sul sito del canale. Ricordiamo che Telecolor ha acquistato i diritti di tutte le partite in casa e in trasferta della squadra rossazzurra.

