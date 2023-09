Luton Town-West Ham United: dove vedere la gara di Premier League? TV, Streaming e probabili formazioni

La quarta giornata della Premier League offre l'anticipo del Friday Night: Luton Town-West Ham United. Due club che si trovano in stati d'animo opposti. Sotto i riflettori dello "Kenilworth Road"di Luton le due compagini si sfidano in notturna. TV e Streaming, oltre alle probabili formazioni.

Luton Town-West Ham United: dove vedere la gara valida per la quarta giornata della Premier League 2023/24? Si giocherà allo "Kenilworth Road" di Luton. Calcio d'inizio in programma oggi, venerdì 1 settembre, alle ore 21:00.

LUOGO LUTON, "Kenilworth Road" DATA 1 settembre 2023 ORE 21:00 ARBITRO Paul Tierney

Luton Town-West Ham United: dove vedere la gara di Premier League

Luton Town-West Ham United sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky.

Sarà trasmessa in Diretta TV su Sky Sport Action - Canale 205, per tutti i clienti abbonati a Sky.

Sarà trasmessa anche in Streaming su Sky Go e su NOW.

I programmi in Diretta TV di Sky Sport sono disponibili in diretta streaming su Sky Go, per tutti i clienti abbonati a Sky.

TV: Sky Sky Sport Action - Canale 205 Streaming: Sky Sky Go



NOW

Luton Town-West Ham United: le probabili formazioni

LUTON TOWN



3-5-2 WEST HAM UNITED



4-2-3-1 Thomas Kaminski Alphonse Areola Amari Bell Emerson Tom Lockyer Angelo Ogbonna Reece Burke Kurt Zouma Ryan Giles Vladimir Coufal Tahith Chong Edson Alvarez Marvelous Nakamba Tomas Soucek Ross Barkley Lucas Paqueta Issa Kabore James Ward-Prowse Elijah Adebayo Jarrod Bowen Carlton Morris Michail Antonio

Allenatore: Rob Edwards

Allenatore: David Moyes

Gli indisponibili

LUTON TOWN WEST HAM UNITED Gabriel Osho Tomas Soucek Jordan Clark Konstantinos Mavropanos Dan Potts

Presentazione

Sotto i riflettori dello "Kenilworth Road" le due compagini si sfidano in notturna. Due club che si trovano in stati d'animo opposti. I padroni di casa hanno iniziato il campionato con due sconfitte piuttosto nette su altrettante gare: 4-1 in trasferta, alla prima, contro il Brighton di Andrea De Zerbi e 3-0, nuovamente fuori casa, contro il Chelsea. Magra consolazione il passaggio del turno ottenuto dal Luton Town nella Coppa di Lega Inglese ai danni del Gillingham, pur soffrendo in casa, con un 3-2.

Il West Ham di Paquetà e Michael Antonio ha iniziato molto bene la propria stagione in Premier League: 7 punti in 3 gare, di cui 2 vittorie contro compagini non certo novelline. Il Chelsea sconfitto a domicilio per 3-1, nonostante la gara in 10 per una buona parte della stessa; il Brighton di De Zerbi messo ko con lo stesso punteggio ma ottenuto sul terreno del "Falmer Stadium".

