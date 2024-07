Calcio, Sudafrica: Luke Fleurs ucciso in una stazione di servizio a Johannesburg. Il calciatore del Kaizer Chiefs aveva 24 anni

Il calcio sudafricano è in lutto per una tragedia avvenuta nel cuore di Johannesburg. Luke Fleurs, calciatore del Kaizer Chiefs è deceduto poche ore dopo aver subito una rapina in una stazione di servizio. Alcuni malviventi hanno tentato di sottrargli la propria autovettura. Aveva 24 anni.

Tragedia in Sudafrica: Luke Fleurs è stato ucciso in una stazione di servizio a seguito di una rapina. Il calciatore militava in un club del quartiere Soweto di Johannesburg, il Kaizer Chiefs, facente parte della Premier Soccer League, la massima divisione del campionato sudafricano di calcio.

Sudafrica, Luke Fleurs ucciso a Johannesburg. Aveva 24 anni

Proprio la città in cui era calciatore, Johannesburg, è stata teatro della tragedia avvenuta nella tarda serata di Mercoledì 3 aprile, nel momento in cui Luke Fleurs si accingeva a sostare in una stazione di servizio della città sudafricana. L'uccisione del giovanissimo difensore dei Kaizer Chiefs è avvenuta con colpi d'arma da fuoco, mentre i malviventi erano intenti a sottrargli la propria autovettura.

Secondo quanto trapelato da fonti del corpo di polizia sudafricana, il giovane calciatore era entrato in una stazione di servizio per un rifornimento di carburante ma, nell'attesa che arrivasse il gestore, è stato subito assalito da due individui che hanno puntato l'arma da fuoco contro il suo volto, trascinandolo all'esterno dell'abitacolo e, successivamente, colpendolo fatalmente al petto con due colpi. Nell'immediato e impadronendosi del veicolo, i malviventi sono fuggiti ma non è ancora chiaro se vi fosse un ulteriore complice ad attenderli. I soccorsi, sebbene siano intervenuti tempestivamente, non hanno evitato il decesso del giovane 24.enne in un ospedale non distante dal luogo della tragedia.

Ancora giovanissimo, Luke Fleurs stava disputando il suo primo anno con la maglia del Kaizer Chiefs, dopo essere stato acquistato la scorsa stagione dal SuperSport United. Soddisfazioni personali erano giunte anche con il Sudafrica, vestendone la maglia della Nazionale alle Olimpiadi di Tokyo del 2021.

Questo è il comunicato ufficiale del Kaizer Chiefs rilasciato sui propri canali media:

"È con grande tristezza che annunciamo che il nostro giocatore, Luke Fleurs, ha tragicamente perso la vita durante un rapimento a Johannesburg. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con la sua famiglia e i suoi amici in questo momento difficile. Ulteriori dettagli saranno annunciati a tempo debito".