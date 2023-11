Champions League, ultimi 10 anni: nell'81% dei casi le prime 2 del girone d'andata si qualificano agli ottavi di finale, Milan e Lazio a rischio

Dallo studio sulle ultime 10 edizioni della Champions League, è emerso che le prime due squadre in classifica a fine girone d'andata sono poi riuscite a conquistare la qualificazione alla fase degli ottavi di finale nell'81% dei casi. Una buona notizia, questa, per Inter e Napoli, a fine girone d'andata al secondo posto del proprio gruppo, mentre la statistica non rincuora Lazio e Milan, rispettivamente terza e quarta nel proprio gruppo.

Conclusi i gironi d'andata di questa nuova edizione della Champions League, la redazione ha pensato di condurre uno speciale sul passaggio dalla fase a gironi a quella degli ottavi di finale. Dai risultati di questa dettagliata analisi, è emerso che, negli ultimi 10 anni, le prime due squadre in classifica a fine girone d'andata sono poi riuscite a conquistare la qualificazione alla fase degli ottavi di finale nell'81% dei casi, ovvero 132 volte su 160. Una buona notizia, questa, per Inter e Napoli, che a fine girone d'andata occupavano il secondo posto del proprio gruppo, mentre la statistica non rincuora Lazio e Milan, rispettivamente terza nel gruppo E e quarta nel gruppo F.

Ottavi di finale Champions League: nel 79% dei casi le italiane nei primi due posti del girone d'andata passano alla fase successiva

Nello specifico, abbiamo analizzato il percorso delle italiane in quest'ultimo decennio. Le top squadre del nostro campionato hanno preso parte alla fase a gironi 32 volte: 10 partecipazioni per la Juventus, 6 per il Napoli, 5 per l'Inter, 4 per la Roma, 3 per Milan e Atalanta, mentre una sola partecipazione per la Lazio. Nel 79% dei casi (15 volte su 19), le italiane che a fine girone d'andata erano tra le prime 2 posizioni, le hanno mantenute e si sono qualificate agli ottavi di finale.

Squadra qualificata agli ottavi Anno Posto nel girone Milan 2013-2014 2 Juventus 2015-2016 2 Napoli 2016-2017 1 Juventus 2016-2017 1 Roma 2017-2018 1 Juventus 2017-2018 2 Roma 2018-2019 2 Juventus 2018-2019 1 Napoli 2019-2020 2 Juventus 2019-2020 1 Lazio 2020-2021 2 Juventus 2020-2021 1 Juventus 2021-2022 1 Inter 2022-2023 2 Napoli 2022-2023 1

Negli altri quattro casi riportati nella seguente tabella, le italiane sono arrivate terze e retrocesse quindi in Europa League.

Squadra retrocessa in Europa League Anno Posto nel girone Roma 2014-2015 3 Inter 2018-2019 3 Napoli 2018-2019 3 Inter 2019-2020 3

Qualificazione ottavi Champions League: le italiane che l'hanno conquistata dal terzo posto nel girone

Ma ci sono stati anche casi in cui le italiane sono riuscite a passare alla fase successiva della competizione dopo aver chiuso il girone d'andata al terzo posto. Di seguito i 4 casi su 9 (44%) in cui è arrivata la qualificazione agli ottavi non occupando primo o secondo posto del girone d'andata:

Squadra Anno Posto finale nel girone Juventus 2014-2015 2 Atalanta 2020-2021 2 Inter 2021-2022 2 Milan 2022-2023 2

Sorte differente, invece, per le squadre inserite nella seguente tabella, che non sono riuscite ad agguantare primo o secondo posto del girone e sono rimaste terze, scivolando così in Europa League:

Squadra Anno Juventus 2013-2014 Napoli 2013-2014 Napoli 2017-2018 Atalanta 2021-2022 Juventus 2022-2023

Roma e Atalanta dal quarto posto agli ottavi, Inter e Milan falliscono nell'impresa

Infine, nel 50% dei casi (2 volte su 4), le italiane che hanno chiuso il girone d'andata al quarto posto sono poi riuscite a qualificarsi alla fase successiva della Coppa dei Campioni. Come dimostra la tabella che segue, si tratta di Roma e Atalanta:

Squadra Anno Posto finale nel girone Roma 2015-2016 2 Atalanta 2019-2020 2

Al contrario, in due differenti passate edizioni, le milanesi non sono riuscite nella scalata e sono rimaste in fondo al proprio girone, eliminate così definitivamente da ogni competizione europea: