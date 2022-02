Coppa Italia, dove vedere Inter-Roma: streaming gratis e diretta tv Rai 1 o Canale 5?

Questa sera, alle ore 21, a “San Siro”, l’Inter di Simone Inzaghi ospiterà la Roma di Josè Mourinho, il match è valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Prima di scoprire dove vedere Inter-Roma, ecco un focus su questo match.

I nerazzurri devono riscattare la sconfitta nel derby contro il Milan per 1-2 concentrandosi sulla Coppa Italia dove l’Inter agli ottavi ha eliminato l’Empoli vincendo per 3-2 nei tempi supplementari. La Roma, invece, in campionato deve smaltire la delusione per lo 0-0 contro il Genoa e le polemiche relative al gol annullato a Zaniolo con tanto di espulsione per il centrocampista giallorosso. I capitolini agli ottavi di finale hanno eliminato il Lecce, battuto allo stadio “Olimpico” per 3-1. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. La vincente di Inter-Roma affronterà in semifinale la vincente di Milan-Lazio, match in programma a “San Siro” domani alle ore 21.

Inter-Roma sarà diretta dal signor Paolo Di Bello della sezione di Brindisi, coaudiuvato da Galetto e Vecchi, mentre il quarto uomo sarà Gariglio. Var ed Avar saranno rispettivamente Pairetto e Preti.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-ROMA

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Sanchez. All. Inzaghi.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Oliveira, Cristante, Pellegrini, Viña; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho.

Dove vedere Inter-Roma, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Inter-Roma, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia, sarà trasmesso in diretta tv su Canale 5. Il match sarà disponibile in streaming anche su Mediaset Infinity e sul sito www.mediasetplay.mediaset.it. Sarà necessario collegarsi al portale e selezionare il canale di riferimento del match.