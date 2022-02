Dopo la vittoria ottenuta nel derby contro l’Inter (1-2), il Milan si prepara a fronteggiare la Lazio nei quarti di Finale di Coppa Italia. Milan-Lazio si prospetta un match molto interessante tra due compagini che faranno di tutto per ottenere il passaggio del turno in questa importante competizione nazionale. La vincitrice di questo confronto affronterà una compagine tra Inter e Roma in Semifinale. In questo articolo vi sono tutte le informazioni utili e necessarie su Milan-Lazio, streaming gratis MEDIASET INFINITY e diretta tv in chiaro CANALE 5? Dove vedere Coppa Italia.



Milan-Lazio, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia, si giocherà allo Stadio San Siro di Milano a partire dalle ore 21.00 di Mercoledì 9 Febbraio 2022. Il match verrà trasmesso in diretta tv in chiaro su Canale 5 con la telecronaca affidata a Riccardo Trevisani e Roberto Cravero. Inoltre si potrà seguire Milan-Lazio in streaming gratis su Mediaset Infinity, che consente a tutti gli appassionati del mondo del calcio di non perdere nemmeno un minuto della Coppa Italia anche se si è lontani da casa con l’applicazione scaricabile su tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc.