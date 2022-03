Coppa Italia, dove vedere Milan-Inter: streaming gratis e diretta tv Rai 1 o Canale 5?

Questa sera, alle ore 21, a “San Siro”, si disputa il derby della “Madonnina” Milan-Inter, il match è valido per la semifinale di andata di Coppa Italia. Prima di scoprire dove vedere Milan-Inter, ecco un focus su questo match.

Il derby arriva in un momento della stagione complicato per entrambe le milanesi con i rossoneri di Stefano Pioli reduci dal pareggio contro l’Udinese (1-1) in campionato e i nerazzurri bloccati sullo 0-0 dal Genoa a “Marassi”. Nel percorso in Coppa Italia il Milan ha eliminato agli ottavi di finale il Genoa 3-1 dopo i tempi supplementari e ai quarti ha battuto 4-0 la Lazio. L’Inter, invece, ha superato l’Empoli 3-2 dopo i supplementari agli ottavi e ha vinto 2-0 contro la Roma ai quarti di finale. Il derby di ritorno si disputerà il 20 aprile e in Coppa Italia vale ancora la regola del gol in trasferta a differenza delle coppe europee. I due precedenti in campionato hanno visto il derby d’andata terminare 1-1, mentre in quello di ritorno ha vinto il Milan 1-2 in rimonta.

Milan-Inter sarà diretta dal signor Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, coaudiuvato da Meli e Alassio, mentre il quarto uomo sarà Massimi. Var ed Avar saranno rispettivamente Irrati e Giallatini.



PROBABILI FORMAZIONI MILAN-INTER



MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. All. Pioli.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi.

Dove vedere Milan-Inter, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Milan-Inter, valido per la semifinale di andata di Coppa Italia, sarà trasmesso in diretta tv su Canale 5. Il match sarà disponibile in streaming anche su Mediaset Infinity e sul sito www.mediasetplay.mediaset.it. Sarà necessario collegarsi al portale e selezionare il canale di riferimento del match.