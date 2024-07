Calcio, Coppa Italia: quanto guadagna la squadra vincitrice? Ecco le cifre sui premi per Atalanta, Fiorentina, Juventus e Lazio

Nell'attesa di conoscere quali saranno le finaliste della Coppa Italia Frecciarossa 2023/24, può essere tracciato già un bilancio sui guadagni dei quattro club che si stanno contendendo il trofeo: Atalanta, Fiorentina, Juventus e Lazio. Quanto guadagnerà chi riuscirà ad alzare al cielo il trofeo? Ecco tutte le cifre.

Coppa Italia: quanto guadagna la squadra vincitrice? E' una delle classiche domande che restano sempre attuali, con le curiosità sulle cifre inerenti gli introiti dei club che partecipano alle varie competizioni. Per quanto riguarda l'ambito trofeo nazionale, può essere già tracciato un bilancio sui numeri che interessano i guadagni delle squadre partecipanti, in particolare le ultime quattro che riescono ad accedere alle semifinali.

Coppa Italia: quanto guadagna la squadra vincitrice?

E' pur vero che gli introiti iniziano ad avere il proprio peso dalle gare valide per gli ottavi di finale. Difatti, l'approdo a quest'ultimo turno permette a ciascun club di percepire una cifra di 400 mila Euro, proseguendo con i quarti di finale che registrano un corrispettivo più che raddoppiato, con 850 mila Euro; le semifinaliste, quindi Atalanta, Fiorentina, Juventus e Lazio, hanno già incassato, singolarmente, un premio di 1 milione e 700 mila Euro. Chi riuscirà a prenotare un posto per l'ultimo atto della competizione, saranno corrisposti due premi: l'uno per la finalista perdente che riceverà "soli" 2 milioni di Euro, l'altro per la vincitrice che porterà a casa 4 milioni e 600 mila Euro.

Premi Coppa Italia

Turno Premi Coppa Italia

Cifre (in Euro) Ottavi di finale 400 mila Quarti di finale 850 mila Semifinali 1 Milione e 700 mila Finalista perdente 2 Milioni Vincitrice 4 Milioni e 600 mila

Con la somma di tutti gli importi, si evince che la squadra che porterà in bacheca la Coppa Italia 2023/24 vedrà nelle proprie casse confluire una cifra totale di 7 milioni e 600 mila Euro.

Nell'attesa che si conoscano i nomi delle finaliste che si contenderanno il titolo Mercoledì 15 maggio 2024, allo "Stadio Olimpico" di Roma, si può anche mostrare un dato certo che riguarda il numero degli spettatori: per la prima semifinale già disputata, Juventus-Lazio (2-0 in favore della squadra di Massimiliano Allegri), sono stati quasi 5 milioni, a testimonianza che l'appeal di questo trofeo riesce a conquistare valore quando arrivano le gare che contano.