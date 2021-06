Sky o Rai 1? Dove vedere Olanda Austria Euro2020 in tv e streaming

Dove vedere Olanda Austria in tv. Dopo la prima giornata, il girone C entra nel vivo. Da una parte l’Olanda che, dopo la scoppiettante vittoria per 3-2 sull’Ucraina, proverà a staccare il pass per la fase finale già nella seconda partita della fase a gironi. Dall’altra parte l’Austria, che a fatica ha battuto la cenerentola del girone, la Macedonia del Nord. Con gli Orange portare punti a casa significherebbe, in caso di vittoria degli ucraini sui macedoni, avere un minimo distacco di punti in vista dello scontro diretto per il secondo posto all’ultima giornata contro la squadra di Shevchenko.

Quando si gioca Olanda-Austria, seconda giornata girone C

La partita tra Olanda-Austria si disputerà giovedì 17 giugno 2021 alle ore 21:00 all’Amsterdam Arena, casa dell’Ajax. La capienza allo stadio sarà al 30%, con un’ampia maggioranza di tifosi Orange che spingeranno i propri beniamini come hanno fatto con l’Ucraina. Le ultime tre sfide tra le due squadre sono finite tutto con la vittoria dell’Olanda.

Probabili formazioni: le scelte di De Boer e Foda

OLANDA (3-5-2): Stekelenburg; De Ligt, De Vrij, Blind; Dumfries, De Roon, Wijnaldum, F. De Jong, Van Aanholt; Depay, Weghorst. Allenatore: Frank De Boer

AUSTRIA (4-4-1-1): Bachmann; Lainer, Dragović, Hinteregger, Ulmer; Baumgartner, Laimer, Schlager, Alaba; Sabitzer; Arnautovic. Allenatore: Franco Foda

Sky o Rai 1? Ecco dove vedere Olanda Austria Euro2020 in diretta tv e in streaming

La partita tra Olanda-Austria sarà visibile sul canale Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Football (203), con ampio post-partita sempre su Sky. In streaming, ovviamente, si potrà seguire la partita su Sky Go, scaricando la app su pc, tablet o smartphone. L’incontro sarà possibile seguirlo anche su Now Tv, acquistando uno dei pacchetti appositi che trasmettono gli Europei di calcio 2021. La piattaforma è scaricabile su qualsiasi dispositivo mobile, smartphone, Tablet e Smart tv, basta dotarsi di una buona connessione a Internet. Il match sarà visibile anche in chiaro su Rai 1, primo canale del digitale terrestre. La diretta inizierà alle ore 20:30. Italia-Svizzera si potrà seguire anche su Rai Play, servizio streaming gratuito scaricabile su qualunque dispositivo.