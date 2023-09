Kosovo-Svizzera, dove vedere la gara di qualificazioni EURO 2024: Sky o DAZN? Diretta TV, live streaming e probabili formazioni

La Svizzera, capolista del Girone I, affronterà in trasferta il Kosovo. Gli Elvetici guidano in testa con 10 punti in 4 gare disputate, mentre il Kosovo, con tre pareggi e una sconfitta, è ferma a 3 punti. La gara si disputerà sabato 9 settembre, ore 20:45, a Pristina. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

Kosovo-Svizzera: dove vedere la gara di qualificazioni a EURO 2024? Si giocherà al "Fadil Vokrri Stadium" di Pristina, con calcio d'inizio in programma sabato 9 settembre 2023, alle ore 20:45.

LUOGO PRISTINA - "Fadil Vokrri Stadium" DATA sabato 9 settembre 2023 ORE 20:45 ARBITRO Jakob Kehlet (Danimarca)

Kosovo-Svizzera, dove vedere la gara ? Diretta TV e Live Streaming

Kosovo-Svizzera sarà trasmessa in esclusiva su Sky. Inoltre sarà disponibile in:

Diretta TV: su Sky Sport Calcio (Diretta Gol) - Canale 202, con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Live Streaming: su Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Live Streaming: su NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Le probabili formazioni

Ecco quelle che potrebbero essere le probabili formazioni:

KOSOVO

[4-3-2-1]



Probabile formazione SVIZZERA

[4-3-2-1]



Probabile formazione Arijanet Muric Yann Sommer Leart Paqarada Nico Elvedi Fidan Aliti Manuel Akanji Amir Rrahmani Ricardo Rodriguez Mergim Vojvoda Edimilson Fernandes Ibrahim Dresevic Remo Freuler Betim Fazliji Granit Xhaka Florent Muslija Denis Zakaria Bersant Celina Xherdan Shaqiri Donat Rrudhani Ruben Vargas Vedat Muriqi Zeki Amdouni Commissario Tecnico:

Primoz Gliha Commissario Tecnico:

Murat Yakin

Presentazione

Il giro di gare per le qualificazioni nel Gruppo I riprende. Sabato 9 settembre, oltre che Kosovo-Svizzera, per EURO 2024 si possono vedere in campo anche Andorra-Bielorussia e Romania-Israele. Proprio contro la Nazionale rumena, il gruppo gestito dal Commissario Tecnico Murat Yakin è incappato nell'ultimo e unico pareggio del proprio cammino; fu un 2-2 che non consentì agli Elvetici di portarsi, dopo 4 giornate, a punteggio pieno, restando a quota 10 ma in testa al girone. Il Kosovo, pur essendo una nazionale giovane ed emergente, cerca di dire la propria e di farsi valere, sapendo che deve affrontare compagini di prestigio, quali la Svizzera. Sono 3 i punti ottenuti in 4 gare, frutto di 3 pareggi e una sconfitta rimediata fuori casa contro la Bielorussia (2-1), a testimonianza che i padroni di casa cercheranno di fare uno sgambetto anche ai primi della classe.

Anche in questa gara c'è segno dell'Italia calcistica, con diversi calciatori di entrambe le Nazionali che militano in club dalla Serie A: nel Kosovo, troviamo Amir Rrahmani del Napoli e Mergim Vojvoda del Torino, mentre nelle file della Svizzera c'è il portiere dell'Inter, Yann Sommer, Ricardo Rodriguez del Torino, Remo Freuler del Bologna. Cinque individualità che rappresenteranno anche il nostro massimo campionato. La Svizzera, forte anche dell'esperienza internazionale e della qualità dei propri interpreti, parte favorita e cercherà di allungare la propria scia di risultati, mettendo in sicurezza il primo posto per accedere in tranquillità ai prossimi Europei.