Maiorca-Barcellona, dove vedere la gara di LaLiga: Sky, NOW o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

La settima giornata de LaLiga EA Sports 2023/24 offre la sfida tra i "Blaugrana" ed il Maiorca. Allo "Estadio de Son Moix" la squadra di Xavi affronta in trasferta quella allenata da Javier Aguirre. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni della gara.

Maiorca-Barcellona: dove vedere la gara valida per "LaLiga EA Sports" 2023/24? Si gioca allo "Estadio de Son Moix" di Maiorca. Calcio d'inizio in programma martedì 26 settembre 2023, alle ore 21:30.

EVENTO Maiorca-Barcellona, LaLiga EA Sports 2023/24 LUOGO Maiorca, "Estadio de Son Moix" DATA Martedì 26 settembre 2023 ORE 21:30

Tutta la LaLiga EA Sports è solo su DAZN. Attiva ora.

Maiorca-Barcellona: dove vedere la gara?

Maiorca-Barcellona viene trasmessa in esclusiva su DAZN. E' disponibile in:

Diretta TV: su DAZN.

Live Streaming: su DAZN, oltre che on demand, mediante l'apposita app su dispositivi mobile o connettendosi al sito internet da PC.

Per tutti i cienti abbonati al servizio, sarà disponibile la connessione accedendo al sito della piattaforma tramite Smart TV o dispositivi mobili (PC, Tablet, Smartphone, Console).

Telecronaca DAZN affidata a Luca Farina.

Emittenti Canali Diretta TV: DAZN DAZN Live Streaming: DAZN DAZN

MAIORCA BARCELLONA











Maiorca-Barcellona: le probabili formazioni e gli indisponibili (con aggiornamenti)

MAIORCA



5-4-1



Probabile formazione BARCELLONA



4-3-3



Probabile formazione 1

Predrag Rajkovic 1

Marc-Andre ter Stegen 11

Jaume Costa 2

João Cancelo 4

Siebe Van Der Heyden 15

Andreas Christensen 2

Matija Nastasic 23

Jules Kounde 24

Martin Valjen 17

Marcos Alonso 15

Pablo Maffeo 22

Ilkay Gundogan 10

Sergi Darder 18

Oriol Romeu 12

Samu Costa 6

Gavi 8

Manu Morlanes 14

João Felix 14

Dani Rodriguez 11

Raphinha 7

Vedat Muriqi 9

Robert Lewandowski Coach



Javier Aguirre Coach



Xavi

MAIORCA



Indisponibili BARCELLONA



Indisponibili Raillo Frenkie De Jong Omar Mascarell Pedri

L'Atletico Madrid diventa, almeno per una volta in questa stagione, alleato del Barcellona, in quanto la squadra di Diego Pablo Simeone riesce a far proprio il "Derbi madrileño" con un prestigioso e raggiante 3-1 al Wanda Metropolitano, lasciando il gruppo guidato da Xavi, insieme al Girona, al primo posto de "LaLiga" con 16 punti. Il tonfo dei "Blancos" è significativo, poiché rimette in corsa per il titolo anche i rivali della stessa capitale spagnola e, soprattutto, fa aprire le prime falle alla macchina quasi perfetta di Carlo Ancelotti. Palma di Maiorca è lo scenario spettacolare che ospita la capolista. L'intera città delle Baleari è in trepida attesa per l'approdo dei Campioni di Spagna in carica.

Tra le file della squadra di casa vi è l'ex attaccante della Lazio, Vedat Muriqi. I "Blaugrana" si portano sulle spalle l'adrenalina dell'ultima vittoria in campionato contro il Celta Vigo con l'incredibile 3-2 casalingo capovolto in 8 minuti (81', 85' e 89'), grazie ad una doppietta di Lewandowski e al gol decisivo di Joao Cancelo. Il Maiorca, invece, è reduce dalla debacle sul terreno di gioco dell'altra capolista provvisoria, il Girona, con un amaro 5-3 subito. Sarà già mini fuga Barcellona?

