Dove vedere Brighton-Liverpool, streaming LIVE e diretta TV8?

Oggi pomeriggio, alle ore 13.30, al “Falmer Stadium”, il Brighton di Graham Potter ospiterà il Liverpool di Jurgen Klopp, il match è valido per la 29.a giornata di Premier League. Prima di scoprire dove vedere Brighton-Liverpool in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre in questo campionato.

Il Brighton occupa la 13.a posizione con 33 punti (7 vittorie, 12 pareggi e 8 sconfitte) e viene da quattro sconfitte consecutive, l’ultima contro il Newcastle in trasferta per 2-1. Il Liverpool, invece, è secondo con 63 punti (19 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte) a -6 dalla capolista Manchester City ed è reduce in campionato dalla vittoria di “Anfield” contro il West Ham per 1-0 ma in settimana ha perso contro l’Inter 0-1 in Champions.

PROBABILI FORMAZIONI BRIGHTON-LIVERPOOL

BRIGHTON (4-2-3-1): Sanchez; Veltman, Dunk, Duffy, Cucurella; Bissouma, Alzate; Lamptey, Moder, Trossard; Maupay. All. Potter.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago Alcantara; Salah, Mané, Luis Diaz. All. Klopp.

Dove vedere Brighton-Liverpool, streaming gratis e diretta TV8?

Il match Brighton-Liverpool, valevole per la 29.a giornata di Premier League, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky. La gara sarà visibile su Sky Sport Football (canale 203 del satellite). Mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.