Consigli Fantacalcio 35.a giornata di Serie A: Zapata timbra il tabellino?

Consigli Fantacalcio 35.a giornata di Serie A. Questo turno di Serie A si aprirà con i 2 anticipi di martedì 21 luglio: alle ore 19.30 al ‘Gewiss Stadium’ è in programma Atalanta-Bologna, mentre alle 21.45 al ‘Mapei Stadium’ si giocherà Sassuolo-Milan. Mercoledì 22 luglio alle 19.30 aprirà la sfida del ‘Tardini’ Parma-Napoli, mentre alle 21.45 si giocheranno altre 5 gare: Inter-Fiorentina; Lecce-Brescia; Sampdoria-Genoa; Spal-Roma e Torino-Verona. Giovedì 23 luglio la 35.a giornata di Serie A si completerà con i 2 posticipi: alle ore 19.30 alla ‘Dacia Arena’ si giocherà Udinese-Juventus e alle 21.45 si giocherà all’ Olimpico Lazio-Cagliari. Ecco riportati i consigli per il fantacalcio in vista della 35.a giornata del campionato di Serie A.

Consigli Fantacalcio 35.a giornata, gli estremi difensori su cui puntare



Nel match del ‘Gewiss Stadium’ non possiamo che consigliare Gollini che contro il Bologna non dovrebbe avere difficoltà dinanzi all’attacco degli emiliani. Per quanto riguarda la gara del ‘Mapei Stadium’ tra Sassuolo e Milan è preferibile Donnarumma a Consigli.

Nell’anticipo delle 19.30 tra Parma e Napoli consigliamo Ospina anche perché Sepe non sta vivendo un momento felice, infatti nelle ultime 2 gare ha incassato la bellezza di 6 goal. Handanovic in Inter-Fiorentina potrebbe anche trovare il clean-sheet ma in questo ‘pazzo’ campionato nulla è scontato; in Lecce-Brescia evitiamo di prendere in considerazione i 2 portieri; per quanto concerne il ‘Derby della Lanterna’ meglio Audero rispetto a Perin; in Spal-Roma Pau Lopez è da schierare; in Torino-Verona due ottimi portieri ma forse è preferibile Sirigu a Silvestri in questa circostanza. Per quanto riguarda i posticipi del giovedì, schieriamo Szczesny per la Juventus e Strakosha della Lazio.

I difensori da schierare al Fantacalcio nella 34.a giornata di Serie A



In Atalanta-Bologna possiamo schierare nei bergamaschi Toloi e Gosens, mentre negli emiliani si può schierare Tomiyasu, reduce dal goal contro il Milan; in Sassuolo-Milan sono schierabili Muldur per i neroverdi e Theo Hernandez per i rossoneri.

In Parma-Napoli di mercoledì alle 19.30 non si può fare a meno di Koulibaly, mentre Mario Rui potrebbe essere un’ottima alternativa. In Inter-Fiorentina si devono schierare De Vrij per i nerazzurri e Pezzella per i viola; in Lecce-Brescia consigliamo Lucioni per i salentini e Sabelli per i lombardi; in Sampdoria-Genoa consigliamo Yoshida per i blucerchiati e Criscito per i rossoblù, il difensore genoano è anche rigorista; in Spal-Roma optiamo su Smalling e sullo specialista Kolarov; in Torino-Verona si possono schierare Nkoulou per i granata e Faraoni per gli scaligeri.

In Udinese-Juventus consigliamo Stryger Larsen per i friulani e Alex Sandro per la Juventus; in Lazio-Cagliari l’unico consigliato è Acerbi.

35.a giornata consigli fantacalcio, i centrocampisti da ‘bonus’

Nell’anticipo del ‘Gewiss Stadium’ consigliamo Pasalic, Malinovski e Gomez, infatti è difficile lasciare in panchina uno dei tre centrocampisti di Gasperini; nei felsinei l’unica scelta è Soriano. In Sassuolo-Milan si può provare l’ex Locatelli ma anche Djuricic è schierabile; nei rossoneri le due scelte migliori sono Bennacer e Calhanoglu.

In Parma-Napoli è schierabile il solito Kulusevski nei ducali, negli azzurri una buona scelta potrebbe essere Zielinski. In Inter-Fiorentina uno tra Barella e Brozovic si può schierare nei nerazzurri, mentre nei viola la scelta migliore è Ribery ma occhio anche al rigorista Pulgar; in Lecce-Brescia sono schierabili Mancosu (nonostante l’errore dal dischetto contro il Genoa) e Saponara, mentre nelle’rondinelle’ si può tentare Zmrhal; in Sampdoria-Genoa sono schierabili Jankto e Ramirez nei doriani, mentre nel ‘grifone’ Schone; in Spal-Roma si va dalla parte dei giallorossi con Veretout, Pellegrini e Mkhitaryan da schierare; in Torino-Verona si può schierare Berenguer nei granata, mentre negli scaligeri Veloso e Lazovic.

Nel match della ‘Dacia Arena’ tra Udinese e Juventus sono schierabili De Paul per i friulani e Bentancur per la Juventus; in Lazio-Cagliari schierabili Lazzari e Milinkovic per la Lazio, mentre nei sardi Rog.

Consigli Fantacalcio giornata 35, ecco i migliori bomber

In Atalanta-Bologna ssi può fare affidamento su Zapata per i padroni di casa, mentre nei ‘felsinei’ occhio all’ex Barrow. In Sassuolo-Milan Boga e Caputo non sono da lasciare fuori ma anche Berardi si può schierare, mentre nei rossoneri sia Rebic che Ibrahimovic sono consigliati.

In Parma-Napoli Gervinho è da schiarare, mentre negli azzurri si può rischiare Politano, reduce dal goal all’Udinese. In Inter-Fiorentina sia Lukaku che Lautaro possono trovare la via del goal, nei viola occhio a Cutrone, a segno per 2 volte di seguito; in Lecce-Brescia Lapadula è preferibile a Farias nei salentini, mentre nei lombardi meglio Donnarumma di Torregrossa; in Sampdoria-Genoa consigliamo Quagliarella ma anche Bonazzoli per i doriani, mentre nel ‘grifone’ Pandev; in Spal-Roma l’unica scelta è Dzeko; in Torino-Verona consigliamo solo Belotti.

In Udinese-Juventus è schierabile Lasagna nei friulani, mentre nella Juve il solito Cristiano Ronaldo; in Lazio-Cagliari consigliamo Immobile e Joao Pedro.



Consigli Fantacalcio, l’undici ideale della 35.a giornata

Modulo (3-4-3): Pau Lopez; Theo Hernandez, De Vrij, Toloi; Malinovski, Calhanoglu, Milinkovic, Mkhitaryan; Zapata, Lukaku, Ronaldo.

Panchina: Audero, Koulibaly, Acerbi; Ribery, Mancosu; Immobile, Quagliarella.