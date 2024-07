Derby di Milano, i risultati dal dopoguerra a oggi: perfetto equilibrio tra le milanesi, 57% di vittorie dell'Inter nelle stagioni da scudettata

Riflettori puntati sul derby della Madonnina di lunedí 22 aprile: lo speciale della nostra redazione scava nel passato dell'iconica stracittadina, partendo dagli anni del dopoguerra. Tra le due milanesi emerge un perfetto equilibrio nei risultati dei derby nelle stagioni in cui lo scudetto é stato vinto da una delle due milanesi, ma non nelle annate in cui é stata l'Inter a laurearsi campione d'Italia. Ecco tutte le curiositá e i dati emersi dallo studio.

C'é grande attesa per il derby della Madonnina della 33esima giornata, un incontro che potrebbe rivelarsi, per l’Inter capolista, quello dell’aritmetica vittoria del campionato. Ed ecco che la stracittadina di Milano, quest’anno, assume una carica simbolica ancora piú forte. La nostra redazione é andata indietro nel tempo per raccogliere statistiche e curiositá su uno dei match piú iconici del nostro calcio.



Dalla nostra analisi, condotta dagli anni del dopoguerra fino all’attuale stagione di Serie A, é emerso che in 30 stagioni a vincere lo scudetto é stata una milanese: 16 volte i rossoneri e 14 i nerazzurri. Il dato curioso é che nei 60 derby giocati in questo lasso di tempo, Inter e Milan registrano un perfetto equilibrio: 20 vittorie per il Milan, 20 per l’Inter e 20 pareggi. L'approfondimento ha preso in considerazione le annate in cui é stata una milanese a vincere il titolo in quanto prima e seconda in classifica dell'attuale stagione di Serie A sono proprio Inter e Milan.

Milan-Inter: le statistiche della gara che puó consegnare il titolo ai nerazzurri

Lunedí 22 aprile l’attenzione sará tutta sul match point di San Siro Milan-Inter: la gara che vede i rossoneri padroni di casa é terminata 12 volte con la vittoria del Milan, 10 con quella dell’Inter e 8 volte in paritá.



Essendo oggi l’Inter ad un passo dalla seconda stella, il nostro studio é sceso ancora piú nel dettaglio, andando ad analizzare i risultati della stracittadina nelle stagioni in cui é stata l’Inter a laurearsi campione d’Italia: ne é emerso che i nerazzurri hanno vinto 16 derby su 28 (57%) e che la partita Milan-Inter si é conclusa con 7 successi dell’Inter, 6 del Milan e 1 solo pareggio.

Di seguito la tabella con tutti i risultati dei Milan-Inter nelle stagioni in cui l’Inter ha vinto lo scudetto.