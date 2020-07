Serie B, dove vedere Pordenone Salernitana: streaming e diretta tv

Siamo alle battute finali in Serie B e il Pordenone di Attilio Tesser è praticamente a un passo dall’accesso ai playoff. I neroverdi sono reduci da uno spettacolare pareggio in casa dell’Ascoli. Un punto amaro quello ottenuto dal Pordenone, dato il doppio vantaggio firmato Bocalon e Pobega nei primi 22 minuti di gioco, ma che non è servito a placare la forza dei marchigiani che sono riusciti a pareggiare con una doppietta di Ninkovic. In questi ultime tre gare, la compagine di Tesser sta dimostrando di soffrire qualche problema di troppo in campo: due sconfitte consecutive con Crotone e Cosenza prima del pareggio di Ascoli, evidenziano uno stato fisico non al top e un’attitudine difensiva sbagliata, avendo subito ben 5 reti nelle ultime tre gare.

Urge dunque una scossa per il prossimo match contro la Salernitana di Ventura. I granata hanno perso malamente l’ultimo incontro con l’Empoli per 4-2 e devono assolutamente fare risultato contro il Pordenone se non vogliono rischiare di perdere la corsa ai playoff, essendo all’ottavo posto e con il Chievo e il Pisa a un punto. Sotto vi forniremo tutte le informazioni su dove vedere Pordenone Salernitana in diretta tv e streaming, in programma lunedì alle ore 21. Stadio Nereo Rocco.

Dove vedere Pordenone Salernitana: streaming e diretta tv

Il match di Serie B, Pordenone Salernitana, sarà trasmesso lunedì prossimo su DAZN alle ore 21.

