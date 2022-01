Live Serie B, Monza-Perugia Diretta: i brianzoli in vntaggio in chiusura di primo tempo

Riferimenti statistici: passaggi 202-184 per il Monza; calci d’angolo 2-1 per i brianzoli; tiri totali 4-7 per il Perugia.

53% di possesso palla per il Monza che sblocca la partita su rigore con Valoti in chiusura di primo tempo. Alvini dispone una squadra molto corta e stretta, in campo dal primo minuto in attacco De Luca.

Monza-Perugia: primo tempo 1-0

48′ fine primo tempo

45′ concessi 3′ di recupero

45′ GOL MONZA: Valoti su rigore che spiazza Chichizola. Monza-Perugia 1-0

41′ Fallo di Angella su Mota Carvalho in area di rigore. Ammonizione per Angella. Check del Var (Mazzoleni)

38′ squillo del Monza: Valoti dal vertice sinistro, palla oltre la traversa

37′ Ammonizione Perugia: Santoro per fallo su Donati

33′ la partita resta in equilibrio. Giornata fredda circa 9°C, terreno in buone condizioni. Alvini al limite dell’area tecnica chiede con gesti espliciti di stare “corti”

30′ ci prova Kouan dalla distanza. Il tiro oltre la traversa della porta difesa da Di Gregorio

27′ proteste del Monza per una leggera trattenuta di Ferrarini su Valoti in area.

23′ i grifoni prendono coraggio e iniziano una pressione costante. Kouan mette a centro area un pallone interessante per De Luca ma Marrone chiude in scivolata e anticipa l’attaccante ospite

Aggiornamento Serie B: Pordenone-Lecce 0-1

21′ Ferrarini ci prova dai 30 metri. Palla oltre la traversa

Aggiornamento Serie B: Spal-Benevento 0-1

17′ spazi abbastanza bloccati. Mister Alvini in piedi chiede ai suoi giocatori di essere più corti

15′ Perugia in attacco: Lisi serve un interessante pallone a Burrai che dal limite calcia debolmente. Di Gregorio controlla il pallone

Aggiornamento Serie A Venezia-Empoli 1-1

10′ palla pericolosa messa in mezzo all’area di rigore degli umbri da Mota Carvalho, bravo Burrai a chiudere in angolo

6′ si affaccia in attacco la formazione di casa con un colpo di testa di Mota Carvalho facile preda di Chichizola

5′ la formazione di Stroppa attacca da sinistra verso destra sotto la curva nord

3′ fase di studio delle due formazioni. Arbitro del match Abbattista di Molfetta

2′ Perugia in completo blu, brianzoli in completo rosso

1′ iniza la partita. Primo pallone giocato dal Monza

Formazioni Ufficiali

MONZA con il 3-5-2, Di Gregorio – Donati, Marrone, Caldirola – Pedro Pereira, Molina, Barberis, Valoti, Carlos Augusto – Ramirez, Mota Carvalho.

PERUGIA: 3-5-1-1 per gli ospiti, Chichizola – Sgarbi, Angella, Dell’Orco – Ferrarini, Segre, Burrai, Santoro, Lisi – Kouan – De Luca.

“Abbiamo avuto dei contrattempi, ma il bilancio è positivo. Ringrazio tutto lo staff. Guardiamo avanti con fiducia. Siamo consapevoli della forza del Monza, cercheremo di mettere in campo i nostri punti di forza. Preparimo le partite sempre al massimo. Sono contento della maturità del gruppo. Abbiamo voglia e fame di crescere”, queste le parole del tecnico del Perugia, Massimiliano Alvini, alla vigilia del match

Allo U-Power Stadium è tutto pronto

19a giornata (ultima del girone di andata) Campionato di Serie B, Monza-Perugia domenica 16 gennaio ore 16.15 diretta stadio