Calciomercato Cagliari: clamoroso colpo di scena per il centravanti tentato dal Bari?

Il Cagliari si sta rifacendo il look, a partire dal nuovo allenatore che arriverà a sostituire Fabio Liverani. Indipendentemente da ciò, la società sarda sta cercando di operare sul mercato nel miglior modo possibile. Il reparto offensivo della squadra con l’innesto di Lapadula sembra essere al completo o forse addirittura in esubero.

Il Bari tenta l’attaccante del Cagliari

Già nel finire del calciomercato scorso il Bari aveva tentato il Cagliari per l’attaccante. Il centravanti in questione si tratta di Leonardo Pavoletti. Nome a sorpresa in uscita ma che è seriamente nel mirino del Bari. Società pugliese che a gennaio sarebbe pronta per l’assalto definitivo. Il Cagliari in questo momento non è in una fase di equilibrio in tutti i sensi e proprio per questo il Bari potrebbe tentare davvero l’assalto al centravanti. Pavoletti come usuale fare non si tira mai indietro e in questo avvio di campionato sta dando il meglio di se per la causa del Cagliari. Vedremo se cederà alle lusinghe del Bari.