Campobasso-Palermo, streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere Serie C

Domenica 6 febbraio alle ore 17.30 allo stadio Nuovo Romagnoli si disputerà il match Campobasso-Palermo valevole per la 25.a giornata del campionato di Serie C (girone C), che vede in classifica i rosanero al settimo posto con 38 punti, mentre i rossoblu sono tredicesimi (insieme al Catania) con 26 punti.

Sono nove i precedenti complessivi tra le due squadre con i siciliani in vantaggio per 3-2 e quattro pareggi; nella sfida dell’andata giocata al “Renzo Barbera” lo scorso 29 settembre il Palermo ha avuto la meglio per 3-1. L’arbitro dell’incontro sarà Federico Longo della sezione A.I.A di Paola (Cosenza), coadiuvato dagli assistenti Rosario Caso di Nocera Inferiore (Salerno) e Marco Ceolin di Treviso, Quarto Ufficiale Federico Fontani di Siena.

Dove vedere Campobasso-Palermo in tv e streaming

Il match della 25.a giornata di campionato tra Campobasso-Palermo, sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento, ovvero quello mensile a 7,99 euro, oppure quello annuale a 69,99 euro.

Anche per questa stagione alcuni incontri di Serie C (otto, ogni turno di campionato) andranno in onda su Sky Sport, disponibili via satellite e digitale terrestre per gli abbonati al Pacchetto Sky Calcio. L’incontro tra molisani e calabresi sarà uno di quelli, sintonizzandosi su Sky Sport (canale 256 del decoder) o in streaming su Sky Go e NOW TV.

