Foggia-Andria, streaming e Diretta TV in chiaro Antenna Sud? Dove vedere il match

Dopo la sconfitta rimediata a Potenza, il Foggia si prepara ad affrontare la Fidelis Andria nel venticinquesimo turno di campionato. Foggia-Andria si prospetta un match molto interessante tra due compagini che sono in cerca di punti fondamentali per il raggiungimento dei propri obiettivi stagionali. In questo articolo vi sono tutte le informazioni utili e necessarie su dove vedere Foggia-Andria streaming gratis e diretta TV in chiaro Antenna Sud?



Foggia-Andria, streaming gratis e Diretta TV in chiaro Antenna Sud? Dove vedere il match

Foggia-Andria, match valido per la venticinquesima giornata di campionato, si giocherà allo Stadio Pino Zaccheria di Foggia a partire dalle ore 17.30 di Domenica 6 Febbraio 2022. Il match sarà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports, che mette a disposizione dei propri utenti un’applicazione scaricabile su tutti gli smartphone e tablet. Per Foggia-Andria non è disponibile né lo streaming gratis né la diretta tv in chiaro su Antenna Sud. Si consiglia, per restare aggiornati sul risultato e sugli sviluppi del match, di seguire le pagine social (Facebook, Twitter e Instagram) delle due compagini. Leggi anche: Campobasso-Palermo, streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere Serie C Ecco le probabili formazioni del match:

FOGGIA (4-3-3): Volpe; Garattoni, Sciacca, Girasole, Martino; Garofalo, Maselli, Gallo; Tuzzo, Ferrante, Vigolo.

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): Vandelli; Benvenga, Venturini, Sabatino; Zampano, Gaeta, Bonavolontà, Dipinto, Nunzella; Aliberti, Bubas.