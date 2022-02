Serie C, dove vedere Monopoli-Foggia: streaming e diretta tv Antenna Sud?

Domani pomeriggio, alle ore 17.30, allo stadio “Vito Simone Veneziani”, il Monopoli di Alberto Colombo ospiterà il Foggia di Zdenek Zeman, il match è valido per la 28.a giornata del girone C del campionato di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Monopoli-Foggia in diretta tv e streaming, ecco un focus su come arrivano le due squadre al match.

Il Monopoli è quinto con 43 punti (12 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte) ed è reduce dalla sconfitta esterna per 1-0 contro il Campobasso. Il Foggia, invece, è nono con 36 punti (9 vittorie, 11 pareggi e 6 sconfitte) ed è reduce dalla bella vittoria dello “Zaccheria” contro il Palermo (4-1).

Monopoli-Foggia sarà diretta da Michele Delrio di Reggio Emilia, coaudiuvato da Giovanni Dell’Orco di Policoro e Nicolò Moroni di Treviglio. Il quarto uomo sarà Marco Monaldi di Macerata.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI-FOGGIA

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Arena, Bizzotto, Mercadante; Viteritti; Piccinni, Quaini, Langella, Guiebre; Grandolfo, Starita. All. Colombo.

FOGGIA (4-3-3): Volpe; Nicolao, Di Pasquale, Buschiazzo, Rizzo; Garofalo; Di Paolantono, Petermann; Merola, Ferrante, Curcio. All. Zeman.

Dove vedere Monopoli-Foggia, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Monopoli-Foggia, valido per la 28.a giornata del girone C del campionato di Serie C, non sarà trasmesso su Antenna Sud (canale 13 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata) ma sarà possibile guardarlo in streaming anche su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita. Questo match sarà visibile anche su Sky Sport 252 (satellite).