Serie C, dove vedere Turris-Fidelis Andria: streaming e diretta tv Antenna Sud?

Domenica 6 marzo, alle ore 17.30, allo stadio “Amerigo Liguori” di Torre del Greco, la Turris di Bruno Caneo ospiterà la Fidelis Andria di Di Bari, il match è valido per la 30.a giornata del girone C del campionato di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Turris-Fidelis Andria in diretta tv e streaming, ecco un focus su come arrivano le due squadre al match.

La Turris è settima con 42 punti (13 vittorie, 3 pareggi e 12 sconfitte) e nell’ultimo turno il match contro il Campobasso è stato sospeso per maltempo. La Fidelis Andria, invece, è penultima con 23 punti (5 vittorie, 8 pareggi e 16 sconfitte) ed è reduce dalla sconfitta in Coppa Italia contro il Sudtirol (3-1).

Turris-Fidelis Andria sarà diretta da Daniele Virgilio di Trapani, coaudiuvato da Franco Iacovacci di Latina e Alessandro Antonio Boggiani di Monza. Il quarto uomo sarà Paolo Grieco di Ascoli Piceno.

Dove vedere Turris-Fidelis Andria, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Turris-Fidelis Andria, valido per la 30.a giornata del girone C del campionato di Serie C, non dovrebbe essere trasmesso su Antenna Sud (canale 13 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata) ma sarà possibile guardarlo in streaming anche su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita.