Feralpisalò Reggiana streaming e diretta tv? Dove vedere playoff Serie C

Martedì 17 maggio alle ore 20:30 allo Stadio Lino Turina di Salò si disputerà il match Feralpisalò-Reggiana, match d’andata dei quarti di finale dei playoff di Serie C.



I playoff di Serie C continuano, arrivati al secondo turno nazionale, ultima fase prima della final four, da cui arriverà l’ultima promossa in Serie B 2022/2023. Feralpisalò e Reggiana puntano alla promozione diretta, così da unirsi a Bari, Modena e Sudtirol. La Feralpisalò e la Reggiana giocheranno in gara di andata e ritorno per unirsi alle altre tre squadre che arriveranno dal secondo turno. I primi si sono qualificati a questa fase dopo aver superato il Pescara, mentre per i secondi si tratta del primo incontro grazie al secondo posto nella stagione regolare. Andiamo a vedere insieme come seguire Feralpisalò Reggiana in diretta tv e streaming gratis.

Le probabili formazioni del match

FERALPISALO’ (4-3-1-2): Liverani; Bergonzi, Pisano, Bacchetti, Corrado; Hergheligiu, Carraro, Balestrero; Siligardi; Miracoli, Guerra. All. Vecchi

REGGIANA (3-5-2): Venturi; Cauz, Rozzio, Cremonesi; Libutti, Rossi, Cigarini, Sciaudone, Contessa; Zamparo, Lanini. All. Diana

Dove vedere in tv e streaming Feralpisalò Reggiana martedì 17 maggio

Come vedere la partita in tv. Feralpisalò Reggiana sarà visibile in diretta tv e previo abbonamento su Eleven Sports, che detiene i diritti dei playoff di Serie C: il match sarà visibile scaricando l’app su una moderna smart tv, oppure con dispositivi come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Attenzione, Sky non ha ancora annunciato se trasmetterà la partita.

Come vedere la sfida in diretta streaming. Sarà possibile assistere al match di andata tra le due compagini anche in diretta streaming: il match dei playoff sarà visibile su dispositivi mobili dagli abbonati a Eleven Sports e su OneFootball, che metterà a disposizione la visione della partita in pay-per-view.