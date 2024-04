Serie C, dove vedere Pro Sesto-Vicenza: RAI, Sky o DAZN? Diretta TV, streaming e formazioni

In programma il recupero della 34° giornata del campionato di Serie C 2023/24. Pro Sesto e Vicenza si affrontano oggi, Mercoledì 10 aprile, ore 18:00, allo "Stadio Ernesto Breda" di Sesto San Giovanni. La gara, valevole per il Girone A, riprende dal minuto di sospensione, il 55', con il risultato di 1-0 in favore della squadra ospitante. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni, con aggiornamenti delle formazioni ufficiali.

Serie C NOW 2023/24, dove vedere Pro Sesto-Vicenza? Si gioca allo "Stadio Ernesto Breda" di Sesto San Giovanni, con la prosecuzione in programma oggi, Mercoledì 10 aprile 2024, alle ore 18:00. La gara, valida per la 35° giornata del Girone A, riprende dal minuto di sospensione, il 55', con il risultato di 1-0 in favore della squadra ospitante.

EVENTO PRO SESTO-VICENZA



Serie C NOW 2023/24

Girone A



34° Giornata

Recupero e prosecuzione (dal 55', Pro Sesto-Vicenza 1-0) LUOGO SESTO SAN GIOVANNI



Stadio Ernesto Breda DATA Mercoledì 10 aprile 2024 ORE 18:00 ARBITRI ARBITRO

Cristiano Ursini

Sezione AIA di Pescara



ASSISTENTE 1

Marco Pilleri

Sezione AIA di Cagliari



ASSISTENTE 2

Daljit Singh

Sezione AIA di Macerata



IV UFFICIALE

Andrea Paccagnella

Sezione AIA di Bologna

Serie C, dove vedere Pro Sesto-Vicenza?

Pro Sesto-Vicenza viene trasmessa su Sky. E' disponibile in:

Pro Sesto-Vicenza, Diretta TV su: Sky Sport Calcio [Canale 202 e Canale 249 HD], e Sky Sport [Canale 253], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Pro Sesto-Vicenza, Live Streaming su: Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Pro Sesto-Vicenza, Live Streaming su: NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Serie C NOW

Girone C

34° Giornata



Recupero e prosecuzione (dal 55', Pro Sesto-Vicenza 1-0)



Pro Sesto-Vicenza: dove vedere?



Emittenti Serie C NOW

Girone C

34° Giornata



Recupero e prosecuzione (dal 55', Pro Sesto-Vicenza 1-0)



Pro Sesto-Vicenza: dove vedere?



Canali Pro Sesto-Vicenza

Diretta TV su: Sky Sky Sport Calcio

Canale 202



Sky Sport Calcio

Canale 249 HD



Sky Sport

Canale 253 Pro Sesto-Vicenza

Live Streaming su: Sky Sky Go



skygo.sky.it Pro Sesto-Vicenza

Live Streaming su: NOW NOW



nowtv.it

Le probabili formazioni - Aggiornamenti formazioni ufficiali

Ecco le probabili formazioni di Pro Sesto e Vicenza. Aggiornamenti con le formazioni ufficiali.

Serie C NOW

Girone C

34° Giornata



Recupero e prosecuzione (dal 55', Pro Sesto-Vicenza 1-0)



Pro Sesto-Vicenza



Probabili formazioni



Aggiornamenti

Formazioni ufficiali



PRO SESTO



3-5-2 Serie C NOW

Girone C

34° Giornata



Recupero e prosecuzione (dal 55', Pro Sesto-Vicenza 1-0)



Pro Sesto-Vicenza



Probabili formazioni



Aggiornamenti

Formazioni ufficiali



VICENZA



3-4-2-1 1

Federico Del Frate 98

Alessandro Confente 19

Denis Caverzasi 14

Giuseppe Cuomo 5

Luca Marianucci 55

Vladimir Golemić 23

Francesco Mapelli 32

Filippo Costa 17

Leonardo D'Alessio 26

Filippo De Col 21

Andrea Bussaglia 15

Jean Freddi Greco 16

Andrea Poli 10

Ronaldo Pompeu da Silva 32

Marcello Sereni 19

Jacopo Pellegrini 3

Emanuele Maurizii 99

Matteo Della Morte 9

Damiano Basili 17

Marco Delle Monache 29

Eljon Toci 9

Franco Ferrari Coach



Daniele Angellotti Coach



Stefano Vecchi 🟡 Probabili formazioni

🟢 Formazioni ufficiali

Per la Serie C 2023/24, Sky si è aggiudicata i diritti per la trasmissione delle gare.