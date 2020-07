Claudio Gentile: “Koulibaly e Mertens alla Juventus? Vi dico che…”

Parlare di calciomercato in questo periodo, con la stagione ancora in corso e scudetto e Champions League ancora da assegnare, può risultare quantomeno prematuro, sebbene questo mese (luglio) sia solitamente permeato da trattative frenetiche e dalle manovre di costruzione dei nuovi organici per l’anno sportivo che verrà. Eppure, senza perdere di vista i rispettivi obiettivi, le società calcistiche di Serie A (e non solo) si stanno muovendo più o meno a fari spenti per piazzare i primi colpi in vista del torneo 2020/2021 e anticipare la concorrenza sui nomi più gettonati del momento. A tal proposito, sulle colonne de “La Gazzetta dello Sport” è intervenuto l’ex giocatore della Juventus Claudio Gentile, il quale ha detto la sua sulle esigenze dei bianconeri in chiave rinforzi.

Claudio Gentile: “Juve, Koulibaly e Mertens…”

Intervistato dalla “rosea”, Claudio Gentile ha espressamente dichiarato: “Mi piacerebbe vedere Koulibaly alla Juve. Mi piace molto e gli impegni sono tanti: avere tre, quattro centrali di alto livello, con tutti gli impegni, non mi pare un problema. Poi ovviamente Mertens, sarebbe affascinante alla Juve. Un difensore e una punta, questo è quello che serve alla Juventus”. Idee chiare, insomma, per Gentile, che non menziona il centrocampo fra i reparti bisognosi di essere rinforzati dei campioni d’Italia in carica, nel quale si è già registrato l’arrivo di Arthur in luogo di Pjanic.