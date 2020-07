David Silva, la Lazio ci prova

Dopo 10 anni alla guida del centrocampo del Manchester City, David Silva dice addio. Lo spagnolo, classe ’86, saluta la squadra di Manchester dopo aver giocato 434 partite, 77 gol e aver fornito 140 assist ai propri compagni. Con gli Sky Blues ha alzato 14 trofei, tra cui 4 campionati inglese. Prima del suo addio ufficiale, David Silva, aveva annunciato ad alcuni media inglesi e spagnoli che questa “è l’ultima stagione al Manchester City. Dieci anni per me sono abbastanza, penso sia il momento perfetto per andare via“. Ora per il 34enne spagnolo si aprono le porte di una nuova avventura, con tante pretendenti pronte a combattere per aggiudicarsi l’ex numero 21 del City.

Lazio e il sogno David Silva

David Silva soglia la margherita di squadre pronte a continuare ad investire su uno dei giocatori più forti al mondo, nonostante l’età. I numeri di quest’ultima stagione parlano chiaro: 38 partite giocate, 6 gol fatti e 11 assist, senza dimenticare che c’è ancora la fase finale della Champions League da giocare, con lo spagnolo che sogna l’addio in grande stile, ovvero alzando la coppa dalle grandi orecchie. Aspetto Champions League che non è da sottovalutare per la scelta della prossima squadra e su questo punta la Lazio di Claudio Lotito e Simone Inzaghi. Come riportato in queste ore, la Lazio si è iscritta alla corsa per il fantasista spagnolo, mettendo sul piatto un’offerta su cui c’è massimo riserbo, mentre da Formello continuano a negare qualsiasi trattativa e interesse verso David Silva, come giusto che sia. La strategia della Lazio è quella di puntare sull’opportunità di giocare nella massima competizione europea e diventare uno dei simboli della società biancoceleste. Voci di corridoio fanno sapere che l’offerta biancoceleste “è importante” e che il giocatore ha apprezzato come il club s’è mosso per aiutarlo a livello logistico. Da qui a concludere un accordo, però, ce ne passa. Questo perché su David Silva c’è una concorrenza forte e ricca