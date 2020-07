Fiorentina, pista Thuram sempre viva ma interessa pure Gotze. Milan in pressing su Vlahovic

Il periodo non semplice che sta attraversando la Fiorentina in campionato sta spingendo la dirigenza viola a fare dei piani di mercato in vista della stagione che verrà. Quella della rinascita per i toscani. Il pari acciuffato nel finale di ieri contro il Verona è stato importante per il morale dell’ambiente, ma gli ultimi match non nascondono le crepe di una squadra che dovrà essere rinnovata in vari reparti.

Secondo La Nazione, la Viola sta continuando a seguire con molta attenzione Marcus Thuram del Borussia Mönchengladbach. Il giovane attaccante interessa da tempo alla Fiorentina e il figlio di Lilian, rappresenterebbe un investimento notevole per il futuro. I tedeschi però non sono convinti di cedere il loro gioiello e Pradè dovrà dunque convincere la dirigenza del Mönchengladbach. Impresa non semplice data l’importanza del calciatore. La valutazione del giovane si aggira intorno ai 32-40 milioni di euro.

I viola seguono con attenzione pure la situazione di Mario Gotze. Il campione del mondo 2014 con la Germania sta cercando squadra dopo essersi liberato dal Borussia Dortmund. Puntare su di lui potrebbe essere un azzardo, ma il classe 1992 è un parametro zero di lusso che potrebbe fare al caso della Fiorentina. Uno dei calciatori intoccabili per il futuro Viola è Vlahovic, ma il Milan sta pressando in maniera decisa sull’attaccante serbo. L’obiettivo milanista è quello di formare una coppia con Rebic, ma la Fiorentina non vuole cedere un giovane di prospettiva come Vlahovic. Dunque per i rossoneri si fa tutto complicato. La Fiorentina punta in grande e il classe 2000 rappresenta decisamente il futuro.