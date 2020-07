GHIGLIONE MILAN, DECISIVA LA VOLONTÀ DEL GIOCATORE – In una stagione fin qui decisamente negativa per il Genoa, ancora alle prese con la lotta salvezza (può essere decisiva, oggi, la sfida salvezza con l’Udinese alla Dacia Arena), si possono salvare ben pochi elementi. Male il top player Schone, malino la difesa (Romero compreso), non un granché gli attaccanti. Ma tra le note positive, al di là di Criscito e Perin, si inserisce anche un nome inaspettato: è quello di Paolo Ghiglione, ultimamente più in difficoltà ma tra i migliori crossatori di questa stagione. Su di lui, spunta l’interesse del Milan.

Ghiglione Milan, può essere il sostituto di Calabria?

Davide Calabria, terzino destro da sempre nella squadra rossonera, potrebbe invece lasciare il Milan nel prossimo mercato, viste le sue prestazioni spesso al di sotto delle aspettative. Al suo posto, la società di Via Aldo Rossi avrebbe individuato in Paolo Ghiglione il perfetto sostituto di Calabria, visto che sa interpretare ottimamente la fase offensiva ma è anche migliorato in fase difensiva. Secondo Tuttosport, l’interesse è sia del Milan nei confronti del giocatore, ma anche per Ghiglione Milan vorrebbe dire un salto di qualità nella sua carriera ed un obiettivo per la propria crescita individuale sia a livello calcistico che a livello umano. Su di lui ci sarebbe anche l’interesse dell’Atalanta, visto che nel 3-4-1-2 del Gasp sarebbe un ottimo interprete come esterno (alla Gosens o Hateboer, per capirci). Vedremo chi la spunterà, ma di sicuro il Genoa potrebbe perdere uno dei pochi a salvarsi in questo campionato nella prossima sessione di mercato.