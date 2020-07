JUVE SAMARDZIC, COLPO TEDESCO – La Juventus deve ancora chiudere la stagione per provare a portare a casa il nono scudetto consecutivo, meno semplice del previsto visti i due punti conquistati nelle ultime tre partite. I bianconeri, che hanno una delle rose più vecchie del continente, vogliono svecchiare la squadra, e i colpi Arthur e Kulusevski vanno in questa direzione. Ora, gli occhi di Paratici si sono posati su un classe 2002 dell’Herta Berlino U19 che piace anche al Barcellona: si tratta di Lazar Samardzic, trequartista tedesco di origini serbe.

Juve Samardzic, il tedesco è un talento vero

La Juve, dunque, punta forte sul giocatore classe 2002, appena 18enne, della squadra della capitale teutonica. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, Paratici avrebbe avviato i contatti con l’Herta per l’acquisto del giovane di origini slave: la concorrenza però è molto folta, a partire dal Barcellona che dovrà operare una vera rifondazione vista la stagione disastrosa. Il giocatore potrebbe non avere un costo elevatissimo, visto che non è ancora entrato nel giro della Prima Squadra, però bisognerà capire se la Juventus potrà garantirgli un posto nella squadra di Sarri o se, invece, preferirà parcheggiarlo nella Under 23: per motivi legati a questo dubbio, a detta di Mino Raiola, saltó l’acquisto di Erling Haaland. Per questo, dunque, la Vecchia Signora dovrà fare molta attenzione a decidere quale strada percorrere per assicurarsi Lazar Samardzic.