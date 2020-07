Juventus, contatti con il Barcellona per De Sciglio

Mentre la Juventus si prepara alle ultime due giornate di campionato con lo scudetto ormai vinto e aspetta di giocare le partite restanti di Champions League, la società inizia a pianificare il mercato per la prossima stagione. Ormai fatto lo scambio con il Barcellona che vede coinvolto Miralem Pjanic e Arthur, si potrebbe aprire un nuovo asse con la squadra blaugrana. Infatti in queste ore si è parlato di un pressing della società catalana per il terzino della Juventus Mattia De Sciglio, classe ’92 e cresciuto tra le fila del Milan. Difensore capace di giocare su entrambe le fasce, non era rientrato nello scambio con il Barcellona per Arthur, ma la società spagnola non ha accantonato l’idea di investire sul terzino destro.

Nei giorni scorsi si sono avviati i contatti tra le parti, come scritto anche da TuttoMercatoWeb, con la Juventus che valuta De Sciglio 10 milioni di euro. La Vecchia signora ha dato l’ok all’operazione, decidendo così di far rientrare alla base Luca Pellegrini, classe ’99 e in prestito attualmente alla Roma. I rapporti tra Juventus e Barcellona sono ottimi, come dimostrato dallo scambio Pjanic-Arthur, per questo motivo le sensazioni per la riuscita dell’affare sono positive, così come c’è il gradimento del giocatore verso la Spagna.