SAMPDORIA SU AUGUSTO E VERISSIMO – Con Ranieri è stata finalmente trovata una discreta quadratura, e la Sampdoria ha raggiunta una certa solidità che permetterà, con ogni probabilità, ai blucerchiati di salvarsi. Il reparto difensivo, però, è stato oggettivamente piuttosto disastroso, soprattutto nella prima parte dell’anno con Eusebio Di Francesco: per questo Ferrero vuole regalare ai suoi tifosi dei rinforzi che permettano di trovare un migliore equilibrio nella prossima stagione, evitando di dover giocare con giocatori mediocri e di livello decisamente basso (vedi i vari Murru, Augello o Leverbe)

Sampdoria su Augusto e Verissimo, a Genova si balla la samba

Per sistemare la traballante difesa di Ranieri, sempre ammesso che l’anno prossimo ci sia lui sulla panchina del Doria, il presidente ed i dirigenti blucerchiati hanno messo nel mirino alcuni talenti brasiliani, uno sulla fascia come terzino ed un centrale che piace anche all’Udinese: infatti, c’è la Sampdoria su Augusto e Verissimo, giovani e talentuosi ragazzi rispettivamente del Corinthians e del Santos. Per il primo, serviranno almeno 10 milioni di euro, e soprattutto sarà necessario battere la concorrenza di svariati club d’Europa che hanno messo gli occhi sul ragazzo. Su Verissimo, invece, avevano messo il mirino in passato sia il Torino che la Roma, ed ora piace molto all’Udinese: la Samp, però, vorrebbe battere la concorrenza anche in questo caso, e c’è anche da convincere il Santos proprietario del cartellino che, al momento, non vorrebbe cedere il suo difensore.