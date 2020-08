CAGLIARI MANCOSU, POSSIBILE UN RITORNO DEL SARDO – Marco Mancosu non è riuscito a trascinare il suo Lecce alla salvezza, ma la sua stagione in Serie A è stata letteralmente da incorniciare: 14 gol al primo vero anno in massima serie, per un giocatore che arrivava dalla Serie C proprio con i pugliesi dei quali è diventato capitano. La retrocessione in Serie B, però, potrebbe cambiare i piani del giocatore: ha dimostrato di poter stare in Serie A, e anche il Torino ci ha messo gli occhi sopra per ricostruire un centrocampo in netta difficoltà quest’anno. Ma in pole position sembra esserci il Cagliari, sua ex squadra.

Cagliari Mancosu, duello col Toro per il leccese

Il Cagliari, che potrebbe perdere Nainggolan e, con buone probabilità, rischia di dover salutare anche Nahitan Nandez (sirene di mercato dai top club italiani ed inglesi), avrebbe individuato nel centrocampista del Lecce un ottimo sostituto per la zona mediana. Come detto, Mancosu ha infilato la porta per ben 14 volte in questo campionato, segnando anche alla Juventus, e ha dimostrato di essere cresciuto e maturato così da poter restare in Serie A: Mancosu aveva già militato nella squadra sarda, esattamente 11 anni fa, ma poi era partito per diverse volte in prestito (Casertana, Empoli e Benevento alcune delle sue mete prima di approdare al Lecce). Ora, il Cagliari lo vuole di nuovo a casa: occhio al Torino, ma la trattativa può decollare anche grazie ai tre milioni di clausola recissoria.