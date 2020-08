Diego Costa al Milan: suggestione o realtà?

Dalla Spagna rimbalza insistentemente una voce: durante la prossima stagione Diego Costa giocherà a Milano. A confermarlo è Juan Gato, giornalista della radio spagnola Cadena Cope, che ha spiegato come il futuro di Diego Costa sarà lontano dall’Atletico Madrid e all’ombra della Madonnina. A confessarlo sarebbe stato lo stesso attaccante ad alcuni amici, subito dopo la delusione per l’eliminazione dalla Champions League per mano dei tedeschi del Lipsia. Derby Milan – Inter, quindi, per accaparrarsi il giocatore? Sembrerebbe di no. Con Antonio Conte, infatti, già ai tempi del Chelsea, l’amore non è mai sbocciato e pare molto difficile che il giocatore classe ’88 decida di tornare agli ordini di un allenatore che non lo ha mai completamente apprezzato. Resta dunque un’unica destinazione possibile, quella rossonera.

Diego Costa al Milan: Carlo Pellegatti non ci crede

Uno dei massimi esperti di Milan come Carlo Pellegatti non crede alla possibilità di vedere l’attaccante spagnolo in rossonero. Intervenuto a Radio 24, durante la trasmissione Tutti Convocati, ha parlato delle voci provenienti dalla Spagna su Diego Costa, rigettando ogni chanche di vederlo al Milan: “I rossoneri stanno lavorando per un’alternativa a Ibrahimovic. Diego Costa? Non ci credo neanche morto, è il contrario della filosofia di Elliott. Piuttosto prendono un 19enne che poi fa un buco dell’acqua”. Solo suggestioni estive o possibile realtà? Seguiremo tutti gli sviluppi della vicenda.