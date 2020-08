Higuain, spunta un club italiano nella corsa al “Pipita”

Higuain, futuro ancora in Italia? Nella prima conferenza stampa di Andrea Pirlo da allenatore della Juventus ne è venuto fuori che Gonzalo Higuain non rientra più nei piani della Juventus. Ecco un estratto delle parole di Pirlo sull’attaccante argentino: “Con Higuain ho parlato, lo ammiro tantissimo, ha fatto un ciclo imperante qui ma abbiamo deciso che le strade si devono separare”. Dunque adesso resta da capire quale sarà il futuro del “Pipita”. La destinazione più probabile per Higuain resta l’Argentina per stare vicino alla mamma malata, ma nelle ultime ore pare che la Fiorentina del presidente statunitense Rocco Commisso sia intenzionato ad acquistare Higuain.



Higuain, anche i viola interessati all’attaccante argentino. I viola sono alla ricerca di una punta di spessore da affiancare a Chiesa e Ribery e il nome nuovo sul taccuino del direttore sportivo Daniele Pradè è quello di Higuain. Il dirigente dei viola sta fiutando l’affare ma il problema grosso resta l’ingaggio considerando che Higuain percepisce 7,5 milioni di euro a stagione ed è una cifra praticamente impossibile per i parametri della dirigenza viola. L’unica possibilità che resta per vedere Higuain in viola è che la Juventus contribuisca a pagare parte dell’ingaggio del “Pipita” ma se l’affare dovesse sfumare le alternative restano Piatek e Belotti.