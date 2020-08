Mistero David Silva: non risponde più alla Lazio perché è spuntata la Juve

Mancava solo la firma tra David Silva e la Lazio, il sì definitivo per chiudere uno dei colpi più interessanti del mercato estivo. Ma l’attaccante spagnolo, svincolato dal Manchester City, pare non si stia facendo più trovare. Ufficialmente i ritardi sarebbero legati agli impegni degli Sky Blues, ancora in corsa nella Final Eight di Champions League. In realtà parrebbe che le titubanze dello spagnolo siano legate al forte interessamento della Juventus, inserita nella trattativa tra Silva e la Lazio.

David Silva e Lazio: un matrimonio che non sa da fare

La Lazio era da settimane sull’attaccante spagnolo. L’offerta di 3 milioni netti a stagione per 3 anni sembrava aver convinto il classe 1986 che, con l’accordo con i biancocelesti, si sarebbe assicurato una squadra fino a 37 anni. La svolta sulla panchina juventina, però, pare aver cambiato completamente il contesto: Andrea Pirlo non ha mai nascosto la stima per David Silva e vorrebbe diventasse una pedina per lo scacchiere della mediana bianconera del prossimo anno. E così il silenzio di Silva si è trasformato in un campanello d’allarme per la dirigenza laziale che vorrebbe chiudere l’accordo. Ma che ancora attende risposta dal ragazzo. Nei prossimi giorni vedremo chi la spunterà, anche se al momento la Juventus sembra in deciso vantaggio sulla Lazio.