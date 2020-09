Il calciomercato dell’Atalanta non è ancora finito: dopo Miranchuk, Lammers, Romero e Piccini, i nerazzurri vogliono potenziare ancora la squadra. La base del terzo posto dell’anno scorso è stata completamente consolidata, e con questi innesti non si fa altro che rendere la Dea ancora più forte. Gian Piero Gasperini è pienamente soddisfatto, ma non del tutto: ha richiesto esplicitamente un esterno sinistro, tramontando le speranze di permanenza di Reca in squadra. Chi sarà il prossimo colpo? Non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo i nomi candidati al ruolo di vice Gosens.

Atalanta, la lista nomi in termini di esterni sinistri

Dimitrios Giannoulis – Greco classe 1995, nella quale qualità e velocità sono il suo più grande punto di forza. Attualmente è al PAOK Salonicco, nella quale risultano anche due assist in Champions League. Il prezzo? 10 milioni di euro, ma l’Atalanta vuole pagarne soltanto 6.

Junior Firpo – Il pezzo forte richiesto esplicitamente da Gian Piero Gasperini: uno dei giocatori più promettenti e talentuosi del Barcellona. 17 presenze in campionato e 4 in Champions League. I catalani valutano lo spagnolo ben 25 milioni (fonte TMW). Cifra non indifferente per le casse della società bergamasca. Staremo a vedere come si evolverà la situazione nelle prossime settimane (con il campionato ormai alle porte).