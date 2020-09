Juve, Arthur si presenta: “Essere qui è un privilegio unico.”

Si è conclusa da poco la conferenza stampa di presentazione dell’ormai ex giocatore del Barcellona Arthur, nuovo acquisto della Juventus, giunto grazie ad uno scambio tra bianconeri e blaugrana con Miralem Pjanic.

Il brasiliano ha innanzitutto manifestato la sua gioia per questa nuova esperienza:

“La Juventus ha deciso di investire su di me, per me è un motivo di entusiasmo incredibile. Farò di tutto per onorare questo impegno. Sono stato accolto alla grande da tutti i giocatori, dallo staff e dalla dirigenza. Anche i tifosi mi stanno facendo sentire affetto. Mi sento quasi come a casa.”

Arthur ha inoltre espresso la sua opinione ed i motivi per cui ha scelto il calcio italiano e del suo primo impatto con l’allenatore:

“Il calcio italiano prevede molti contatti. Essere in Serie A è bellissimo, sarà un campionato avvincente e non vediamo l’ora di iniziare. Lavorare con Pirlo è un onore, la sua grandezza non ha bisogno di presentazioni. Non ho ancora parlato con lui nel dettaglio, ma il Mister conosce il calcio come pochi.”



Il centrocampista classe ’96 ha annunciato che il suo numero di maglia sarà il 5 ed ha aggiunto:

“Posso giocare in qualsiasi modulo. Ho la possibilità di far parte di un gruppo importante e di un progetto ambizioso. La Champions? Lavoreremo con tutte le nostre forze per conquistarla.”