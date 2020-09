Kumbulla sarà un giocatore della Roma

Marash Kumbulla sarà un calciatore della Roma. Difensore albanese classe 2000, arriva dall’Hellas Verona dopo un’anno da protagonista nella squadra allenata da Ivan Juric. I giallorossi, in attesa di sapere se la trattativa per riportare indietro Smalling si sblocchi o meno, erano alla ricerca di un difensore che potesse dare garanzie, quelle che Kumbulla ha dimostrato di poter dare nella scorsa stagione a Verona. il ventenne albanese arriva a Roma con la formula del prestito con obbligo di riscatto a 30 milioni di euro. Cifra davvero importante, a testimonianza che la Roma crede fortemente in questo investimento e ha massima fiducia nelle potenzialità di questo ragazzo, pronto ad esplodere definitivamente. Con i giallorossi, andrà a firmare un contratto da 1,5 milioni a stagione per 5 anni. Atteso già oggi nella capitale, dovrebbe atterrare a Fiumicino verso le 16.35. Subito dopo corsa a Villa Stuart dove prima si sottoporrà alle visite mediche di rito, e in seguito potrà unirsi al resto del gruppo per il primo allenamento nella sua nuova squadra. Già vicinissimo all’Inter ad inizio mercato, Kumbulla è un difensore centrale completo, forte nel gioco aereo e dotato di una fisicità importante. Giovane ma con personalità da veterano, capace di giocare sia in una difesa a 4 che in una difesa a 3. L’anno scorso con il Verona ha collezionato 25 presenze con una rete all’attivo. Fonseca spera di averlo a disposizione già questa domenica nella prima giornata di campionato, proprio contro l’ex squadra dell’albanese. Gioco del destino forse, assisteremo al gol dell’ex?